2019 DGS sınava giriş belgeleri açıklandı! DGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı
30 Haziran Pazar günü 81 il merkezinde yapılacak 2019-DGS giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgelerini, ÖSYM’nin 'https://ais.osym.gov.tr' adresinden saat 14.00’den itibaren T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile edinebilecek. İşte, DGS sınav giriş yeri sorgulama ekranı...
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavına (2019-DGS) başvuran adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır. ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre, 2019-DGS için adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır. İşte, ÖSYM'nin açıklaması ve sorgulama sayfası...
DGS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN
SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR
Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır. Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM’nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.
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