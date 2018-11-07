2019 DGS ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
İki yıllık ön lisans eğitimini dört yıllık lisans programlarına tamamlamak isteyen pek çok kişi, 2019 Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) ne zaman yapılacağını merak ediyor. Henüz uzun bir zaman olmasına rağmen, ÖSYM'nin bu hususta açıklama yapıp yapmadığını merak eden vatandaşlar, konuya dair internette araştırma yapıyor. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan DGS'nin 2019 etabı için heyecanlı bekleyiş devam ediyor. 2018 DGS yerleştirme ve ek yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından gözler bu kez 2019 DGS sınavına çevrildi. İşte, 2019 DGS hakkında merak edilen detaylar...
2019 DGS sınavı için başvuru ve sınav takvimi henüz belli olmadı. Ancak, 2018-DGS sınavı baz alındığında 2019-DGS için mayıs ayının ortalarında başvuru sürecinin başlayacağı ve sınavın da temmuz ayında yapılabileceği tahmin ediliyor. Söz konusu sınav hakkında ÖSYM'den bir açıklama geldiği takdirde haberimizden takip edebilirsiniz.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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