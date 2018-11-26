2019 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi
2019 DGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce sınava katılım sağlayacak aday tarafından merak ediliyor. 2 yıllık lisans öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 2019 yılında DGS'nin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak?
2019 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. 2019 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuru tarihleri ve geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak?
2019 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. DGS sınavı bu yıl 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınava bu tarihler içinde başvuramayan adaylar için 21 Mayıs tarihinde geç başvurular başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ise 25 Temmuz 2019 tarihinde olacak.
DGS NEDİR?
Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.
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