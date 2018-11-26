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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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26.11.2018 - 21:56, Son Güncelleme:

2019 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

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2019 DGS ne zaman yapılacak? ÖSYM sınav takvimi

2019 DGS ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı binlerce sınava katılım sağlayacak aday tarafından merak ediliyor. 2 yıllık lisans öğrenimlerini 4 yıla tamamlamak isteyen adaylar, hazırlıklarını tamamlamak amacıyla 2019 yılında DGS'nin hangi tarihte yapılacağını sorguluyor. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak?

2019 ÖSYM sınav takviminin belli olmasıyla birlikte DGS sınavına girecek olan adaylar sınav tarihi hakkında araştırmalarına başladı. 2019 DGS sınavının ne zaman yapılacağı, başvuru tarihleri ve geç başvuru tarihi belli oldu. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak?

2019 ÖSYM sınav takvimi yayımlandı. DGS sınavı bu yıl 30 Haziran 2019 tarihinde gerçekleşecek. Sınavın başvuruları 26 Nisan ve 8 Mayıs tarihleri arasında alınacak. Sınava bu tarihler içinde başvuramayan adaylar için 21 Mayıs tarihinde geç başvurular başlayacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı gün ise 25 Temmuz 2019 tarihinde olacak.

DGS NEDİR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 2000 yılından bu zamana kadar meslek yüksekokulları ile açık öğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Dikey Geçiş Sınavı (DGS) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl Temmuz ya da Ağustos ayında yapılmakta olan sınavdır.

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