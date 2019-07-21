2019 DGS ne zaman yapılacak? DGS nedir, kimler sınava girebilir?
Dikey Geçiş Sınavı'nın (DGS) 2019 tarihi için sayılı gün kaldı, hazırlıklar hız kazandı. Adayların, DGS sınava giriş belgesi ile nüfus cüzdanı, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış pasaportlarını yanlarında bulundurmaları gerekecek. Peki, 2019 DGS ne zaman yapılacak? DGS nedir, kimler sınava girebilir?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) 2019 Yılı Sınav Takvimi 2018 yılının son günlerinde ilan edilmişti. ÖSYM'nin yıl içerisinde gerçekleştirdiği pek çok sınavdan biri olan DGS'nin 2019 tarihi de takvimde yer alıyor. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak.
DGS İÇİN SAAT UYARISI
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca 30 Haziran'da uygulanacak 2019 Dikey Geçiş Sınavı'na (2019-DGS) katılacak adaylara saat 10.00'dan sonra sınav binalarına girişe izin verilmeyeceği uyarısı yapıldı.
ÖSYM'nin Twitter hesabından yapılan duyuruda, 30 Haziran Pazar günü düzenlenecek 2019-DGS adaylarına yönelik hatırlatma yapıldı.
Buna göre adaylar, saat 10.00'dan sonra sınavın yapılacağı binalara alınmayacak.
DGS'YE KİMLER GİREBİLİR?
Dikey Geçiş Sınavı, 2000 yılından bu yana meslek yüksekokulları ile açıköğretim ön lisans programlarından mezun olan öğrencilerin örgün öğretim lisans programlarına geçiş yapmaları için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınavın adıdır.
DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranıyor. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabilecek.
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