2019 DGS ne zaman yapılacak?
Önlisans ve meslek yüksekokulu eğitimlerini bitirip, 4 yıllık lisans eğitimine devam etmek isteyen adayların gireceği DGS’de sınav takvimi belli oldu. ÖSYM tarafından yapılacak olan DGS’de başvuru tarihi açıklanmıştı. Sınav için geri sayıma başlayan adaylar ‘2019 DGS ne zaman yapılacak?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte sınav tarihi ile ilgili merak edilenler...
4 yıllık lisans programlarına yerleşmek için binlerce öğrencinin ter dökeceği DGS’de takvim, ÖSYM tarafından açıklandı. Sınav heyecanı devam ederken adayların aklını kurcalayan sınav tarihleri de merak edilmeye başladı. İşte, DGS ile ilgili bazı bilgiler.
KİMLER BAŞVURU YAPABİLİR?
Lisans programlarına dikey geçiş için başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezun olmuş olma şartı aranır. O yıl son sınıfta olup da staj dışındaki bütün mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olan adaylar da başvuruda bulunabilmektedirler. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denklik belgesi kabul edilen adaylar da Dikey Geçiş Sınavı DGS'ye başvurabilmektedirler. DGS başvuruları elektronik ortamda veya bizzat ÖSYM bürolarından da yapılabilmektedir. Adayların izleyeceği yollar ÖSYM tarafından her yıl açıklanan kılavuzda ayrıntılı olarak yer almaktadır.
Dikey Geçiş Sınavı DGS` ye giriş sayısı açısından herhangi bir sınırlama yapılmamaktadır. Sınavı kazanmış bir öğrenci isterse daha sonra yine sınava başvuruda bulunabilmektedir ancak 2011 yılında değişen yönetmeliğe göre öğrencilerden puan kesintisi yapılmaktadır.
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
İki yıllık ön lisans programlarını dört yıllık lisans programına tamamlamak isteyen kişilerin katılım sağladığı DGS'nin tarih bilgisi netleşti. 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 30 Haziran'da gerçekleştirilecek, sonuçları 25 Temmuz'da duyurulacak. Söz konusu sınavın başvuruları ise 26 Nisan-8 Mayıs tarihleri arasında yapılacak.
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