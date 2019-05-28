2019 DGS ne zaman? Sınav yerleri açıklandı mı?
2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için geri sayım devam ediyor. 26 Nisan - 8 Mayıs tarihleri arasında başvuruları alınan DGS, haziran ayı içerisinde yapılacak. Sınava girecekleri yeri merak eden adaylar, sınav giriş belgesi için ÖSYM’nin resmi sayfasını ziyaret ediyor. Peki, DGS ne zaman gerçekleşecek, sınav yerleri belli oldu mu?
Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Önlisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine devam etmeleri için yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS), 30 Haziran 2019 tarihinde saat 10.15'te başlayacak. 150 dakika sürecek olan sınav için adayların saat 10.00'a kadar sınav binalarında olmaları gerekiyor.
DGS giriş belgeleri sınav tarihinden 10 gün önce ÖSYM AİS aracılığıyla erişime açılacak. Sınav giriş belgeleri adreslere postalanmayacak.
DGS’YE KİMLER GİREBİLİR?
DGS'ye başvuracak adaylarda, meslek yüksekokulları ve açık öğretim ön lisans programlarından mezuniyet şartı aranıyor. Bu yıl son sınıfta olup da staj dışındaki mezuniyet şartlarını yerine getirmiş olanlar ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) meslek yüksekokullarının son sınıf öğrencileri ve mezunları ile aynı koşullarda yurt dışından mezun olup denkliği kabul edilen adaylar da DGS'ye başvurabiliyor.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle