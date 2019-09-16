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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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16.09.2019 - 21:46, Son Güncelleme:

2019 DGS ek tercih başvurusu başladı mı? DGS ikinci yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

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2019 DGS ek tercih başvurusu başladı mı? DGS ikinci yerleştirme kılavuzu ne zaman yayımlanacak?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) ek tercih süreci için heyecan devam ediyor. Lisans programlarına yerleşmek için bir kez daha şansını deneyecek olan öğrenciler, 2019 DGS ek tercih kılavuzunun yayımlanmasını ve ek yerleştirme tarihlerinin açıklanmasını bekliyor. Peki, 2019 DGS ek tercih başvurusu başladı mı? ÖSYM DGS ikinci yerleştirme kılavuzunu ne zaman yayımlanacak? İşte, o konuya dair bilgiler.

2019 DGS tercih sonuçlarının 4 Eylül tarihinde açıklanması sonrası, ikinci yerleştirme süreci için bekleyiş başladı. Boş kontenjan bilgilerine göre hareket edecek olan öğrencilerin gözü ÖSYM'den yapılacak olan açıklamada. Peki, DGS ek tercihler ne zaman? İşte, Dikey Geçiş Sınavı ek tercih tarihlerine ilişkin merak edilenler.

DGS EK TERCİHLER BAŞLADI MI?

2019 DGS ek tercih kılavuzu ve boş kontenjan listesi henüz ÖSYM tarafından yayımlanmadı. 4 Eylül tarihinde ÖSYM DGS'de yerleşen aday sayısını duyurmuştu.

Ek yerleştirmeler için resmi bir tarih açıklaması yapmayan ÖSYM, geçtiğimiz yıl 27 Eylül tarihinde DGS üniversite kayıtlarının tamamlanmasının ardından, 11-16 Ekim tarihlerinde ek tercih sürecini başlatmıştı.

Bu bilgiler baz alındığında DGS ek tercih sürecinin iki hafta içerisinde başlaması bekleniyor.

DGS KAPSAMINDA YERLEŞEN ADAY SAYISI AÇIKLANDI

DGS tercih sonuçlarının ardından yerleştirme dönemine dair bazı rakamlar yayımlayan ÖSYM, sürece dair bilgiler verdi. Buna göre;

163 bin 192 aday tercih yaptı. Tercih yapan adaylar, 6 bin 318 program arasından 114 bin 763 kontenjan için işlemlerini gerçekleştirdi.

Bu kapsamda 114 bin 763 kontenjandan 84 bin 460 kişilik sayının bir programa yerleştirildiği açıklandı.

Boş kalan kontenjan sayısı ise 30 bin 303 olarak açıklandı.

 

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