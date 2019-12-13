2019 Cuma mesajları: Sosyal medyada paylaşılan en güzel cuma mesajları

Bugün 2019 Aralık ayının ikinci cuma namazı kılınacak. Namaz ibadeti öncesinde sevdiklerine cuma mesajları iletmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. İnananlar her hafta olduğu gibi bu hafta da kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajlarıyla dile getiriyor. Sosyal medyada da her hafta ‘hayırlı cumalar’ etiketi trendler arasına giriyor. Kullanıcılar bu etiket sayesinden paylaşılan tüm cuma mesajlarına kolayca ulaşabiliyor. İşte, en çok beğeni alan Cuma mesajlarından derlemeler ve resimli cuma mesajları...

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI

Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Kötü yürekli, merhametsiz kuluna muhtaç etmesin. Hayırsıza denk getirmesin, hayırlı cumalar.

Kim "Amin " demez ki?

Allah'ım

Bizi yoklukla, sıkıntıyla,

Hastalıkla ve sevdiklerimizle

İmtihan etme....

Huzur, mutluluk ,sağlık sevdiklerimizle güzel günler yaşat.

“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir.

Sabırlarımın yanına

Şükürlerimi koydum

Gönül Allahın evidir oraya ne koyarsan koy imtihan olur. Hayırlı cumalar.

İmtihan;

Allah'ın lütfettiği bir ikramdır

Kimi zaman dostlarla,

Kimi zaman düşmanlarla imtihan edilirsin.

Bazen kimsecikler olmaz da, nefsinle imtihan edilirsin.

Bazen de çok sever, sevdiklerinle imtihan edilirsin

Rabbim iki cihanda da kazananlardan eylesin.

Gönülden gelen bir dua her şeyi değiştirir bilemezsin...

Cumanın hayrı ve bereketi üzerinize olsun... Hayırlı Cumalar...

Şehitlerimize dua etmeyi unutmayın...

Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle...

Yaşamak, aslında biraz da verilen nimetlerin mahcubiyetini yaşamaktır. Hayırlı cumalar

"Hayatı güzelleştiren, insanların

güzelliğidir.Kimi çaba harcayarak

bir şey yapmak ister.Kiminin ise varlığı

en büyük güzelliktir..."

İyi insanlara rast gelelim

Hayırlı Cumalar

“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim, Dua, 72)

Hayırlı Cumalar

Ve zamanı geldiğinde, Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak. Hayırlı cumalar.

Şükür ki ;

Karanlığı aşan,

Cumâ’ ya ulaşan duâ' larımız var.

Hayırlı Cumalar



Allah’ım!

Bugün taksim edeceğin hayırdan,

Hidayet vereceğin nurdan,

Dağıtacağın rahmetten,

Vereceğin rızıktan,

Gidereceğin sıkıntıdan,

Kaldıracağın musibetten ve

Koruyacağın fitneden,

Bizleri En çok nasiplenecek kullarından

olmayı ihsan eyle !...

Hayırlı Cumalar...