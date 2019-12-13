2019 Cuma mesajları: Sosyal medyada paylaşılan en güzel cuma mesajları
Bir cuma gününe daha ulaşmanın mutluluğunu yaşayan vatandaşlar, kalplerinden geçen güzel dilekleri cuma mesajları ile dile getiriyor. Cuma mesajları sosyal medyanın da trend konuları arasında yer alıyor. Cuma mesajlarını WhatsApp yoluyla paylaşan vatandaşlar, sosyal medya hesaplarından da paylaşım yapıyor. İşte sosyal medyada paylaşılan en güzel cuma mesajları
Bugün 2019 Aralık ayının ikinci cuma namazı kılınacak. Namaz ibadeti öncesinde sevdiklerine cuma mesajları iletmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. İnananlar her hafta olduğu gibi bu hafta da kalplerinden geçen dilekleri ve duaları cuma mesajlarıyla dile getiriyor. Sosyal medyada da her hafta ‘hayırlı cumalar’ etiketi trendler arasına giriyor. Kullanıcılar bu etiket sayesinden paylaşılan tüm cuma mesajlarına kolayca ulaşabiliyor. İşte, en çok beğeni alan Cuma mesajlarından derlemeler ve resimli cuma mesajları...
SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞILAN CUMA MESAJLARI
Allah herkesin yar ve yardımcısı olsun. Kötü yürekli, merhametsiz kuluna muhtaç etmesin. Hayırsıza denk getirmesin, hayırlı cumalar.
Kim "Amin " demez ki?
Allah'ım
Bizi yoklukla, sıkıntıyla,
Hastalıkla ve sevdiklerimizle
İmtihan etme....
Huzur, mutluluk ,sağlık sevdiklerimizle güzel günler yaşat.
“DUA” sevgiliye yazılmış bir mektup gibidir. Zarfın içerisine yüreğini koyanın, duası kabul edilir.
Sabırlarımın yanına
Şükürlerimi koydum
Gönül Allahın evidir oraya ne koyarsan koy imtihan olur. Hayırlı cumalar.
İmtihan;
Allah'ın lütfettiği bir ikramdır
Kimi zaman dostlarla,
Kimi zaman düşmanlarla imtihan edilirsin.
Bazen kimsecikler olmaz da, nefsinle imtihan edilirsin.
Bazen de çok sever, sevdiklerinle imtihan edilirsin
Rabbim iki cihanda da kazananlardan eylesin.
Gönülden gelen bir dua her şeyi değiştirir bilemezsin...
Cumanın hayrı ve bereketi üzerinize olsun... Hayırlı Cumalar...
Şehitlerimize dua etmeyi unutmayın...
Güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle...
Yaşamak, aslında biraz da verilen nimetlerin mahcubiyetini yaşamaktır. Hayırlı cumalar
"Hayatı güzelleştiren, insanların
güzelliğidir.Kimi çaba harcayarak
bir şey yapmak ister.Kiminin ise varlığı
en büyük güzelliktir..."
İyi insanlara rast gelelim
Hayırlı Cumalar
“Allah’ım! Senden hidayet, takva, iffet ve gönül zenginliği istiyorum.” (Müslim, Dua, 72)
Hayırlı Cumalar
Ve zamanı geldiğinde, Rabbin sana (kalbindekini) verecek, seni hoşnut kılacak. Hayırlı cumalar.
Şükür ki ;
Karanlığı aşan,
Cumâ’ ya ulaşan duâ' larımız var.
Hayırlı Cumalar
Allah’ım!
Bugün taksim edeceğin hayırdan,
Hidayet vereceğin nurdan,
Dağıtacağın rahmetten,
Vereceğin rızıktan,
Gidereceğin sıkıntıdan,
Kaldıracağın musibetten ve
Koruyacağın fitneden,
Bizleri En çok nasiplenecek kullarından
olmayı ihsan eyle !...
Hayırlı Cumalar...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle