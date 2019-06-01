2019 Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS saat kaçta yapılacak?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk sınavı için artık sadece saatler kaldı. Fotoğraflı, onaylı sınav giriş belgesi ve kimlik belgesi yanında olmayan öğrenciler sınava kesinlikle alınmayacak. Burs imkanı yakalamak isteyen binlerce öğrenci, İOKBS’de dörder seçenekli 100 soru soruyu 120 dakikada çözmeye çalışacak. Peki, bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İOKBS Başvuru ve Uygulama e-Kılavuzu'nu internet sitesinden yayınladı. Buna göre, 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS, 2 Haziran'da yani yarın yapılacak. 2019 yurt içi ve yurt dışı sınav merkezlerinde Türkiye saatiyle 10.00’da merkezî sistemle aynı anda başlatılıp tek oturum şeklinde gerçekleştirilecek.
Kanunlarla özel hak tanınan öğrenciler hariç, ailenin fert başına düşen geliri hesaplanan rakamı geçen öğrencilerin başvuruları, kontenjan durumlarına bakılmaksızın kabul edilmeyecek.
SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR
a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,
b. Cevap kâğıdının dönüş sınav güvenlik poşetinden çıkmaması veya zarar görmüş olması,
c. Geçerli kimlik belgesinin ve sınav giriş belgesinin ibraz edilmemesi,
ç. Başka öğrenciye ait sınav evrakının kullanılması,
d. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,
e. Öğrencinin, üzerinde kullanımı doktor raporu ile belirlenen hasta veya engellilere ait cihazlar (işitme cihazı, insülin pompası, şeker ölçüm cihazı ve benzeri) hariç çanta, cep telefonu, telsiz, 15 radyo, saat, bilgisayar, kamera ve benzeri iletişim araçları ile depolama kayıt ve veri aktarma cihazları, kablosuz iletişim sağlayan cihazlar ve kulaklık, kolye, küpe, bilezik, yüzük, broş ve benzeri eşyalar ile her türlü elektronik ve/veya mekanik cihazlar, databank sözlük, hesap makinesi, kâğıt, kitap, defter, not ve benzeri dokümanlar, pergel, açıölçer, cetvel ve benzeri araçlar, delici ve kesici aletlerle sınav salonuna girmesi,
f. Dönüş sınav güvenlik kutuları dışında posta veya farklı bir yolla sınav evrakı gönderilmesi,
g. Öğrencinin başka bir öğrenciden, dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi, ğ. Öğrencinin sınava girdiği hâlde işaretlemeyi cevap kâğıdına yapmaması,
h. Sınav evrakındaki fotoğraf ve bilgilerle geçerli kimlik belgesinin uyuşmaması,
i. Sınav evrakına zarar verilmesi (sınav sürecince soru kitapçığını, cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında “Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi” nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için salon görevlilerince hazırlanan tutanaklar dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.
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