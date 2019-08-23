2019 burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
KYK burs ve kredi başvuruları, bu kapsamda beklenti içinde olan ve eğitim hayatına üniversitede devam eden gençlerin bir numaralı gündem maddesi oldu. Geçtiğimiz yıl ekim ayında başlayan burs başvurularının 2019'da ne zaman başlayacağını merak eden öğrenciler, KYK'nın resmi internet adresini kontrol ediyor. Peki, KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak?
Yurt başvurularının e-Devlet üzerinden alınmasıyla birlikte, KYK burs ve kredi başvurularının ne zaman başlayacağı milyonlarca öğrenci tarafından büyük bir merakla araştırılan konular arasında yer almaya devam ediyor. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
2019-2020 eğitim dönemi için kredi ve burs başvuruları ekim ayında yapılacak. Konuya ilişkin detaylar geldikçe ve kesin tarih belli olunca haberimizde yer vereceğiz.
KATKI KREDİSİ NEDİR ?
Yüksek öğretim kurumlarında bir öğrenci için cari hizmet ödeneği karşılığı Bakanlar Kurulunca tespit edilen miktarın Devlet katkısı dışında kalan ve borçlanma karşılığı Kurumca öğrenci adına öğretim kurumu hesabına ödenen paradır.
Ancak, 29.08.2012 tarih ve 28396 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Bakanlar Kurulunun Kararı ”2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılında öğrenimine devam eden veya yeni kayıt yaptıracak birinci öğretim ve açık öğretim öğrencilerinden, 4 üncü ve 11 inci maddelerdeki hükümler saklı kalmak kaydıyla, öğrenci katkı payı alınmaz. Bu öğrencilerden alınması gereken öğrenci katkı payı tutarları, Devlet tarafından karşılanır” hükmüne amirdir. Bu sebeple Kurumumuzca da katkı kredisi verilmemektedir.
Katkı kredisi borcu; öğrenci adına öğretim kurumu hesaplarına ödenen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
ÖĞRENİM KREDİSİ NEDİR?
KYK bursu almaya hak kazanamayan öğrencilere burs yerine kredi veriliyor. İşte, KYK öğrenim kredi hakkında detaylar;
Yüksek öğrenim gören T.C. vatandaşı öğrencileri maddi yönden desteklemek, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla devam ettikleri yüksek öğretim kurumlarının normal öğrenimi süresince verilen, zorunlu hizmet yükümlülüğü bulunmayan borç paradır.
Öğrenim kredisi borcu; öğrenciye normal öğrenimi süresince verilen miktarlara Türkiye İstatistik Kurumu Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksindeki artışlar uygulanarak, hesaplanacak miktarın ilave edilmesi ile tespit edilir.
BURS İMKANINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?
Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.
BU KİŞİLER ÖNCELİKLİ OLACAK
KYK'ya burs başvurusu yapan bazı kişilerin diğer vatandaşlara göre önceliği bulunuyor. İşte, burs almada önceliği olan kişiler;
Şehit, gazi çocukları, anne ve babası vefat edenler, tam teşekküllü bir devlet hastanesinden alınan sağlık kurulu raporu ile yüzde 40 ve üzerinde engelli olduğunu belgelendirenler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yetiştirme yurtlarında barınarak tamamlayanlar, Darüşşafaka Lisesinden mezun olanlar ve milli sporcular ilgili belgeleri ibraz ettikleri takdirde KYK bursundan öncelikli olarak faydalanacak.
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