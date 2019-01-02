2019 burç yorumları… İşte yıllık burç yorumları

Bir gelenek halini alan yıllık burç yorumları bu yıl da unutulmadı. Yeni yılı yeni başlangıçların ve umutların adımı olarak görenler bir yanda da kendi burçlarında yaşanacak değişimleri merak ediyor. Peki, Peki, 2019'da burçları neler bekliyor? Uzman Astrolog Aygül Aydın, 2019 burç yorumlarını paylaştı.



KOÇ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ



Yılın en önemli güneş ve ay tutulmaları sizlerin bu yıl boyunca kariyer alanınıza olacağı için tüm yükseliş ve sıçramalarınızı bu alanda yaşayabileceğinizi öncelikle söyleyebiliriz. Bu alanda çevreye sağladığınız güveniniz ve özveriniz göz kamaştırıcı olabilir. Kendinizi kariyeriniz anlamında uzun vadede gelişmiş bir güvenlik duygusu içine alabilirsiniz. Daha büyük bir şeye doğru hareket etme zamanı. Bu yıl zor ya da kolay bu alanda yaşadığınız her şeyi fırsat olarak görmelisiniz. Özellikle 2011-2014 yılı arasında kariyerinizde yaşadığınız olumsuzlukların sizlere iadesi dönüyor olabilir. Hayatta asıl önemli olan; hala yaşıyorken, asla geç olmadığına inanmaktır. Tüm karanlıklarınızın aydınlığa kavuştuğu sağlık, huzur ve başarı ile geçen bir yıl diliyorum.



BOĞA BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

2019 Mart ayından Eylül ayına kadar çok çaba harcayacağınız, sıkı çalışmanın ödülünü aldığınız bir yıl sizleri beklemektedir. Nisan ayında başlayıp haziran ayına kadar parasal ve finansal konularınızda bazı değişimler söz konusu olabilir. Hali hazırda 7 yıl sizin burcunuzda kalacak olan Uranüs gezegeni size yeni yollarla kendinizi ifade etme isteğini getiriyor. Uranüs daha az engellenmiş ve daha açık fikirli hissetmenizi sağlar. Aile, arkadaş ya da toplumdan beklediğiniz gibi yaşıyor musunuz? Yoksa kendi kişisel kimliğinize uygun muydunuz? İçinde bulunduğunuz iç değişimlerin yanı sıra hayatınızda rutin giden ve sizin asla değiştirmeyeceğinizi düşündüğünüz olaylar üzerinde tezahür edebilir. Beklenmedik olaylar ve istenmeyen değişim, kaygı ve gerginlik getirebilir, aynı zamanda daha yüksek bir öz farkındalıkta yaratabilir. Eğer 22- 26 Nisan tarihleri arasında doğmuş bir boğa burcuysanız bu yıl bunu daha iyi hissetmeye başlayacaksınız. 28-30 Nisan arasında doğanlar ise 2020'de bu geçişi daha iyi hissedebilirler.



İKİZLER BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Başarıyı bu yıl tanımlarken ne kadar paranız olduğu ile tanımlayabilirsiniz. Finansal koşulların iyi olmasının insanın hayatında büyük bir başarı olmadığını aslında sizlerde bilirken aksine bu yıl sanki bu bilinç içerisinde ilerleyebilirsiniz. Bunun aksine farklı bir düşünce benimsemelisiniz. Yeni bir iş alanınız olmalı ve yeni bir şeyler yapmanız gerekli gibi düşünün. Uranüs, mart ayı başında 12.ev dediğimiz alanınıza geçiş yaptığında, uzun süredir devam eden inançlarınızı ve değerlerinizi sorgulamanız gerektiğini sizlere hissettirebilir. Ocak, haziran, Temmuz ve eylül aylarında bolluk ve şans gezegeni Jüpiter, Neptün'e meydan okuyor ve bunlar, özellikle sizi bazı durum ve koşullara karşı idealist ama bir o kadarda savunmasız olabileceğiniz mesajını veriyor. Özellikle bu aylarda kendinizi savunmasız bırakacak olaylar içerisine girmemenizi önerebiliriz.



YENGEÇ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ



Bu yıl tutulmaların yengeç ve oğlak aksında olmasıyla hayatınızda büyük değişime hazır olmanız gereken bir yıl olduğunu söyleyebiliriz. Yengeçlerin ilk sorusu şu an iyi mi kötümü diye olduğunu duyar gibiyim. Çok fazla merak uyandırmadan bahsetmek gerekirse yaşantınızdaki tüm hikâyenin 06 Ocak 2019 tarihinde gerçekleşecek güneş tutulmasıyla birlikte başlayacağını öngörebiliriz. Yılın ikinci yarısında 02 Temmuz da yaşanacak olan Yengeç burcundaki güneş tutulması ile de yaşamınızda sonuç almaya çalıştığınız durumlarla ilgili belirli net yönler kazanacaksınız. Sizleri en çok zorlayan şey aslında duygusal bağımlılıklarınızdır. İşte tam da bu noktada bu alanda artık bırakamadıklarını bırakacak ya da cesaret edemediğiniz iş girişimlerinizi gerçekleştirebileceksiniz. Sizi ruhsal anlamda zayıflatan veya yaşamdaki rolünüzü gereksiz yere sorgulatan insanlardan ayrılma zamanı geldi. Yeteneklerinizi sorgulayarak bugüne kadar gösterdiğiniz çaba ve gayretin eksikliklerini fark edip bir uyanış içinde olabileceksiniz.



ASLAN BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ



2017 Temmuz ayından bu yana hayatınızda inanılmaz büyük değişimler yaşadığınızı tahmin edebiliyoruz. Bazı değişimler sizin gibi sabit olan aslanları oldukça sarstı. Hayatınızda asla dediğiniz ne varsa belki de tamda o noktadan vuruldunuz. Kesinlikle “o yapmaz” dediğiniz kişiler tamda o şekilde yapmaz dediklerinizi yaptı. Ya da ben bu işyerinden kesinlikle ayrılamam dediniz aksine bir şekilde o alanı terk etmek zorunda kaldınız. Ya da ilişkileriniz adına büyük değişimleri sırtlandınız ve bu yükü 2018 Kasım’a kadar taşımak zorunda kaldınız. Bu yıl birçok aslan burcu evlendi ya da geri dönüşü olmayan ayrılıklar yaşadılar. Aslında var olmak istedikleri yerleri buldular. Çoğu aslan yeni yaşam alanları oluşturmak zorunda kaldı. Finansal ve ortaklık işler onları oldukça yordu ve yıprattı. Bu yaşam alanını oluşturmak birçok engele de göğüs germek gerekti. Bu seneyi büyük öğretilerle kapatıyor aslanlar. 2019 yılı Jüpiter desteği ile sizlere muhteşem sürprizler hazırlıyor.



BAŞAK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Başaklar, sizler uzun zamandır yorucu bir yolculuktan geliyor gibisiniz.2015 yılında yaşadığınız güneş tutulmaları ile son 3 yılınız büyük bir uyanış ve aydınlanma şeklinde olmuş olabilir. Dostu düşmanı tanıdınız veya yaşamda her şeyi kontrol edemeyeceğinizi gördünüz. İşte tam bu noktada sizler aslında çok büyük öğretilerle bu yıla giriyorsunuz. Herkesten daha fazla şanslısınız. Tabiri caizse “Feleğin Çemberinden” geçtiniz. Tabi bu yıl artık her şeyi daha sağlamlaştırdığınız bir yıl olacaktır. Gökyüzünde bu yıl büyük üçgen dediğimiz en pozitif üçgenin içinde yer alacaksınız. Bu demek oluyor ki fırsatlar önünüze oldukça hızlı bir şekilde gelecek.



TERAZİ BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

2019 sizler için farklı bir dönüm noktasını hayatınıza getirecek. Belki de yeni deneyimlerinizin güzel ve heyecan verici başlangıçlarını bu yıl yaşıyor olacaksınız. Eski deneyimlerin yerini tamamen farklı bir sürecin aldığı bir yıl sizleri bekliyor. Geçmişten getirmiş olduğunuz tüm değerler başkalaşım geçirebilir. Aidiyet hissinizi sorgulayarak yeni kararların üstüne gideceğiniz tüm cesaretinizle insanları büyüleyeceğiniz bu zaman dilimine siz de uzun yıllardır hazırlandınız. Jüpiter’in güzel enerjileri sizleri sürpriz kararlarla yeni yollara ve maceralara götürebilir. Bunun yanında eğitim, iletişim, satış, medya, televizyon, sahne, internet ve medya alanında kariyer planlarınız varsa sizi bu anlamda güçlü ve bereketli kılıyor olacak.



AKREP BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Bu yıl artık geçmiş yıllarda kaybetmiş olduğunuz değerleri toparlayıp dönüştürme yılı olacak. Karşınıza gelen fırsatları değerlendirip yeni kararlar aldıran sürpriz, ani ve hızlı gelişmeler meydana gelebilir. Bu yılın en önemli kelimesi sizler için güven duygusunu oluşturma kararları olacak. Her alanda sağlamlaştırma, kalıcılaşma ve yerinizi oturtma zamanı olacak. Uzun vadeli hedefleriniz için artık yola çıkma zamanı gelmiştir. Kendinizi tanımaya yeni bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Kendinizle ilgili önemli farkındalıklar edineceğiniz ve radikal kararları başlatacağınız bir yıl. Bu yılın en önemli konusu ve oluşumu sizler için mart ayında Uranüs’ün Boğa burcuna geçmesiyle olacaktır. Hayat sizleri ilişkiler kanalıyla hızlı bir değişime tabi tutacaktır.



YAY BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgiler Yaylar ve yükselen burcu yay olanlar, Uzun zamandır o kadar mücadeleler içerisinde bulundunuz ki hayata karşı olan inancınız zedelendi. Artık sizlere gönül rahatlığı ile şunu söyleyebilir mükemmel haberleri almanın zamanı geldi. Geçtiğimiz yıllarda oluşan olumsuzlukları artık geride bırakıyor olacaksınız. Özellikle 2015-2017 yılları arasında hayatınızın en önemli sınavlarınız verdiniz. Bu yıllar arasında şartlarınız el verdikçe bazı konularda çıkış kapıları bulmaya çalıştınız. Kiminiz bunlar için çözümler buldu, kiminiz buldukları ile yetindi. Şimdi 2019 yılı geride bırakmış olduğunuz tüm hatalarınızı telafi edebilmeniz için fırsatlar sunuyor olacak.



OĞLAK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Oğlaklar bu yıl yaşantınızla ilgili tamamen öne çıkacağınız başlatıcı bir güç içinde olabileceksiniz. Kendinizle birlikte çevrenizdeki insanların da hayatlarını değiştirip dönüştürüp farklılaştıracağınız önemli bir yıl sizleri bekliyor. Satürn ve Plüton’un ve ayrıca tutulmalarında burcunuzda olması sizi mücadeleci bir yola doğru itiyor olacak. Hayatınızla ilgili tamamen radikal başlangıç ve bitişlere hazırlıklı olmalısınız. Bu sizi hemen kaygılandırmasın. Hayatınızda ki seçimlerinizde de tamamen güç dengelerini oluşturuyor olacaksınız. Doğru kararlar alıp doğru bir yolda ahlaki bir düzlemde olursanız hayatınızla ilgili mükemmel sonuçlar alabilirsiniz.



KOVA BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili Kovalar, 2017 yılından bu yana hayatınızla ilgili son derece önemli değişim ve dönüşümlerle mücadele etmeye başladınız. Bu yıl, geçtiğimiz yıllarda yaşadığınız zorlayıcı etkiler artık geride kalıyor. Sadece sizi ilgilendiren ve son sözü söyleyeceğiniz ocak ayı oluyor. 21 Ocak’ta hem güneşin Kova burcuna geçmesi hem de ilk derecelerde sizin karşıt burcunuz olan Aslan burcunda bir tutulma olması sizlerin bazı konularda haklılığınızı gözler önüne seriyor olacaktır. Bu belki ilişkileriniz adına belki de kariyeriniz adına olabilir. Sürekli hayatınızda var olan ve bir türlü düzelmemesinden şikayetçi olduğunuz konuların düzene girdiğini görebilirsiniz. Mart aylarında Venüs’ün Kova burcuna geçiş yapmasıyla yılın başlarında biraz daha nefes aldığınızı görebileceksiniz. Yılın ilk 6 ayı her şeyi doğru planlamanızla ilgili olacaktır.



BALIK BURÇLARININ 2019 YILINA GENEL BAKIŞ

Sevgili balıklar, bu yıl geçmiş iki yılda zorlandığınız konuların meyvesini alma zamanı geliyor. Yeni teklifler ve yeni hedefler gündeminizde olmaya aday bir yıl içindesiniz. Bu yıl özellikle kariyerde yükselme ve hedeflediğiniz her şeyden sonuç alma zamanı. Sadece korkmadan adımlarınızı atmanızda fayda var. Jüpiter’in Yay burcunda olması sizleri 2006-2007 yılları arasında sahip olduğunuz başarılara götürebilir. Bu başarılar aynı zamanda statünüzde de belirli değişiklikleri hayatınıza taşıyabilir. Yani profesyonel bir statü değişikliği bu yıl bekleyebilirsiniz. Özellikle de mart ayı sizler için çok belirleyici bir zaman dilimi olacak. Tutulmaların da Yengeç ve Oğlak burcunda olmasıyla yakın çevre bağlantılarınız ve aşka bakış açınız tamamen daha güvenli bir noktaya gidiyor olması size rahat bir nefes aldıracak.

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