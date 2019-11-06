2019 Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Black Friday hakkındaki araştırmalar son günlerde hız kazandı. Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Black Friday, her yıl olduğu gibi bu yıl da milyonlarca lira değerinde alışverişin yapıldığı bir gün olacak. Peki, 2019 Black Friday ne zaman başlayacak?
ABD'de 'Black Friday' olarak adlandırılan ve alışveriş çılgınlığının yaşandığı etkinlik, ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde ve ülkemizde de yapılıyor. Pek çok firma bu güne özel indirimlerle satışlarını artırmayı hedeflerken, tüketiciler ise indirimli alışveriş fırsatından yararlanmak istiyor. İşte, 2019 Black Friday indirimleri hakkında merak edilenler...
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Black Friday bu yıl 29 Kasım tarihine denk geliyor.
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.
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