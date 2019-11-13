2019 Black Friday için geri sayım... Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor?
Alışveriş tutkunlarının sabırsızlıkla beklediği Efsane Cuma olarak da bilinen Black Friday indirimleri bu sene de ülkemizde başlayacak. Birçok farklı sektörün başlattığı kampanyalar dahilinde Black Friday indirimlerinden faydalanmak isteyenler, Black Friday tarihlerini araştırmaya başladı. Peki, Black Friday indirimleri ne zaman başlıyor? İşte, o konu hakkında merak edilenler.
ABD'de yapılan ve ülkemizde de birçok markanın dahil olduğu Black Friday, kasım ayının ilerlemesiyle beraber merak konusu oldu. Black Friday indirimleri yaklaşırken, birçok marka mağazalarında hazırlık yapmaya başladı. Aynı zamanda e ticaret siteleri de kampanyalara dahil olacak. Peki, Black Friday ne zaman, ayın kaçında? İşte, detaylar.
BLACK FRIDAY NE ZAMAN?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk cuma gününü temsil ediyor. Black Friday indirim günleri bu yıl 29 Kasım Cuma günü başlayacak.
NE ZAMAN ORTAYA ÇIKTI?
Black Friday, ABD'de Şükran Günü'nden sonra gelen ilk Cuma gününe denir. Gün 1932'den bu yana Noel alışveriş sezonunun başlangıcı kabul edilir. Mağazalar çok erken saatte açılır ve geç kapanırlar, ve beklenmedik derecede indirimli satış yaparlar. Black Friday bir resmi tatil sayılmaz. ABD'nin yanı sıra dünyanın pek çok ülkesinde de bu etkinlik düzenlenmektedir.
NEDEN 'BLACK' DENİLİYOR?
Resmi bir tatil olmayan bugüne Black yani ‘Kara’ denmesinin nedeni 1960'lara dayanıyor. Bugünlerde dükkanların daha hava aydınlanman erken açılması ve kararmadan kapanmaması, bunun yanı sıra alışveriş caddelerinde yaşanan yoğun araç ve insan trafiğinin neden olduğu günlük hayatı etkileyen olumsuzluklar nedeniyle bugüne ‘Black Friday’ denildiği iddialar arasında.
UZMANLARDAN ÖNEMLİ UYARI
BLACK Friday (Efsane Cuma),Cyber Monday (Siber Pazartesi), 11.11 indirimleri ve yılbaşı fırsatları gibi, yüzlerce e-ticaret sitesi ve markanın Kasım ayından itibaren kampanyalı satışlara başlayacağı 3 aylık indirim çılgınlığı dönemi başlamak üzere. Özellikle bu dönemde siber dolandırıcılara fırsat doğuyor. Kullanıcılar internetten üzerinden yaptıkları online alışverişlere bu aylarda daha dikkatli olmalı.
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