2019 Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Yılın iki kandilini geride bırakan vatandaşlar, şimdi Berat Kandili’ni bekliyor. Regaip ve Miraç kandillerinden sonra Berat Kandili kutlanacak. Şaban ayı içerinde tek kandil olan Berat Kandili, yine ibadetler ve dualarla geçecek. Peki, Berat Kandili ne zaman idrak edilecek?
Dinî geleneğimizde af, merhamet ve mağfiret vesilesi olarak kabul edilen mübarek Berat gecesi için sayılı gün kaldı. Berat Kandili, İslam dininde kutsal kabul edilen gecelerden biridir. Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gecesi Berat gecesidir. Diyanet İşleri Başkanlığı Dini Günler Takvimi'nde 19 Nisan Cuma gününü 20 Nisan Cumartesi'ye bağlayan gece İslam dünyasında Berat Kandili kutlanacak..
BERAT KANDİLİ’NİN ÖNEMİ
Berat, Arapça'da temize çıkma anlamına gelir. Kurtuluş, af ve arınma anlamlarına gelen Berat, Müslümanlara kulluk bilinci ve hesap verme şuuruyla; hata, suç ve yanlışlardan kaçınmayı, günahlardan arınmayı; affedilmenin yanında affedici olmayı da, bağışlanma isteğinin yanında bağışlayabilme şuurunu da kazandırır.
Beratın ilk şartı, kimlerden ve nelerden uzak duracağımızı; kimlere ve nelere yakın olacağımızı bilmektir. Bu itibarla Berat, ruhumuza ağır gelen her türlü keder ve sıkıntıdan, insanı inciten hata ve günahtan, insana yakışmayan söz, tutum ve davranıştan “berat etmek” için eşsiz bir fırsattır.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle