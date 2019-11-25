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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.11.2019 - 12:26, Son Güncelleme:

2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? - EGM tarafından tarih verildi mi?

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2019 Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı? - EGM tarafından tarih verildi mi?

Bekçilik sözlü mülakat sonuçları açıklandı mı sorusunun cevabı adaylar tarafından merakla araştırımlaya devam ediliyor. Konu hakkında Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi adresinden ve Polis Akademisi'nin duyurular kısmında her hangibir açıklama yapılıp yapılmadığı veya tarih bilgisi verildi mi sorusu yanıt ararken, sonuç sorgulama işlemi ne zaman erişime açılacak merak konusu.. Peki Bekçilik mülakat sonuçlarında son durum nedir?

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Polis Akademisi Başkanlığı koordinasyonunda devam eden bekçilik sözlü mülakat sonuçları değerlendirme süreci, kurum tarafından son aşamalara getirildi. Peki, EGM'nin Polis Akademisi Başkanlığı üzerinden duyuracağı bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, bekçilik sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, birçok kişinin merakla araştırdığı PA.edu.tr bekçilik sözlü mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler

Bekçi olmak isteyen binlerce aday, Polis Akademisi üzerinden açıklanması beklenen sonuçlara odaklandı. Günlerdir bekleyişte olan bekçi adayları, sonuçların yeni haftada açıklanıp açıklanmayacağını merak ediyor. 

TARİH BELLİ Mİ?

Polis Akademisi'nin değerlendirme işlemlerine devam ettiği bekçilik sözlü mülakat sonuçlarının aralık ayı başlamadan erişime açılması bekleniyor. Dolayısıyla sonuçların 29 Kasım tarihine kadar açıklanacağı söylenebilir.

BEKÇİLERİN ÇALIŞMA KOŞULLARI

Çarşı ve mahalle bekçileri adayları ile 15 yıla kadar hizmeti olan bekçilerin 20, 15 yıldan fazla hizmeti olanların 30 gün yıllık izin hakkı vardır. Bu izin tayinlerindeki usule göre verilir.

Mesleki amirin mütalası alınarak vali ve kaymakamlarca verilecek mazeret izinleri bir yıl içinde 10 günden fazla olduğu takdirde yıllık izne mahsubedilir.

Emniyet Teşkilatı Kanununun 61 inci maddesine göre bekçi ve bekçi adaylarına haftada bir gün dinlenme izni verilir.

Çarşı ve mahalle bekçileri 60 yaşına kadar çalıştırılabilir.

Bucaklarda görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin bucak müdürü birinci, kaymakam ikinci derecede sicil amiridir.

İlçe merkez sınırları içerisinde görevli çarşı ve mahalle bekçilerinin en büyük mesleki amiri birinci, kaymakam da ikinci derecede sicil amiridir.

Çarşı ve mahalle bekçilerinin sicilleri ilçelerde ilgili dairelerince tutulur.

Bekçi teşkilatı mensuplarından üstün başarı gösteren bekçiler takdirname ile taltif edilirler.

Hayatını tahlikeye koyacak şekilde üstün başarı gösteren bekçilere, yılda en çok üç defa aylık ücretleri tutarı kadar ikramiye verilebilir.

Takdirname ve ikramiyeler, İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak Yönetmelikte gösterilen esaslara göre, mesleki amirin teklifi ve vali veya kaymakamın tasvibi ile verilir.

SÖZLÜ SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIR?

Bekçilik sözlü sınavı esnasında adaylara, genel kültür konularından hazırlanan soruların yazılı olduğu bir kart çektirilecek ve konu hakkında düşünmesi ve sunum yapması için yeterli süre veriliyor. Konu ile ilgili olarak komisyonca adaya haricen sorular da yöneltilebiliyor.

Adaylar;

a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,
b) Kendisinden istenileni kavraması,
c) Özgüveni,
ç) İfade etme yeteneği,
d) Beden dilini kullanma becerisi,
olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

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