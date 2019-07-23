2019 bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
13 Temmuz 2019 tarihinde yapılan bekçilik sınavının sonuçları için geri sayım devam ediyor. 1. ve 2. Dönem bekçilik sınavının üzerinden günler geçmesi nedeniyle sonuç tarihine yönelik araştırmalar hız kazandı. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Çarşı ve mahalle bekçilik sınavı sonuçlarının açıklanacağı tarih adaylar tarafından merak ediliyor. Bekçilik sınavı soruları ve cevap anahtarı, MEB’e bağlı olan Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ODSGM) adresi üzerinden yayımlanmıştı. Soru-cevap duyurusu ardından sonuç heyecanı artı. Peki, bekçilik sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?
Takvimde herhangi bir değişiklik olmaması halinde bekçilik sınav sonuçları, 7 Ağustos tarihinde adayların erişimine açılacak. Adaylar bekçilik sınav sonuçlarını, https://www.pa.edu.tr ve www.meb.gov.tr ya da http://odsgm.meb.gov.tr internet siteleri üzerinden görebilecekler.
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