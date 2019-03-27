2019 bekçilik başvuru şartları nelerdir? Bekçi alımı için temel şartlar ve son gün nedir?

Bekçi alımı başvuru şartları, sözlü ve fiziki mülakatları birçok kişinin gündemindeki konu olmaya devam ediyor. Polis Akademisi bünyesinde eğitim gördükten sonra Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde görev alacak olan bekçiler, beden kitle endeksinde ise 18 ile 27 arasında yer alacak. Peki, bekçi alımı başvuru şartları nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

BAŞVURU ŞARTLARI NELER OLACAK?

Polis Akademisi bünyesindeki okullarda eğitim görecek olan adayların belirlenmesinde bazı kriterleri şart koşan İçişleri Bakanlığı, detayları vatandaşların erişimine açtı. İşte, adaylarda aranan o şartlar;

Bekçi alımı sürecinde adaylarda aşağıda yer alan 17 maddelik temel şartlar aranacak;

1-Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

2-En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

3-En az 167 cm boyunda olmak,

4-Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak. (Beden kitle endeksinizi aşağıdaki tablodan ölçebilirsiniz.),

5-Askerlik ödevini tamamlamış olmak,

6-Zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı fiilden dolayı hapis cezası yatmamış olmak,

7-Türk toplum anlayışına göre kötü şöhretli tanınmamak,

8-Kamu haklarından mahrumiyet cezası almamış olmak,

9-Memuriyet engeli bulunmamak,

10-Silah taşıma konusunda engeli bulunmamak,

11-Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak, (ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ)

12- Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri,

kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,

13- Alkol ya da uyuşturucu tedavisi görmüş ya da görüyor olmamak,

14-Sağlık Şartları Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,

15-Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,

16-Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,

17-Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak,

BAŞVURU İÇİN PARA YATIRMA HANGİ BANKADAN YAPILIR?

Öncelikle Halkbank üzerinden para yatırma işlemini gerçekleştirecek olan adaylar, sonraki aşamada ön başvuru ekranına geçecek. Para yatırma işlemini gerçekleştirmeyen vatandaşlar, "Banka dekontunuza ulaşılamamıştır. Başvurunuzu yapabilmeniz için sınav ücretini yatırdığınızdan emin olunuz" uyarısı ile karşılaşacak. Para yatırma işleminin tamamlanmasının ardından ön başvuru ekranı erişime açılacak.

Para yatırma işlemi için Halkbank bankamatiklerinde işlem sıralaması şu şekilde olacak;

1- Faturalar ve ödemeler

2- Eğitim ödemeleri

3- Polis Akademisi ödemeleri

4- Polis Akademisi

5-TC Kimlik Numarası

6-Telefon numarası bilgisi

7- Bekçi alımı sekmesi seçilecek.

8-Ödeme yapılacak

Verilen makbuzu sonraki aşamalar için muhafaza etmelisiniz.

BAŞVURU EKRANI İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?

Boy kilo endeksi değerini bulmanız için kilonuzu, metre cinsinden boyunuzun karesine bölme işlemini gerçekleştirmeniz gerekir. Örneğin 170 cm. boyunda olan ve 65 kg. olan bir kişinin vücut kütle endeksi şu biçimde hesaplanır:

65/ 1.70 x 1.70 = 22,49

Vücut Kütle Endeksinize Göre İdeal Kiloda Mısınız?

→ BMI değeriniz 18,5 değerinin altında yer alıyorsa olması gerekenden daha zayıfsınız demektir. Biraz daha kilo almanız gerekir.

→ BMI değeriniz 20-25 değerleri arasında yer alıyorsa ideal kilodasınız. Bu kilonuzu korumalısınız.

→ BMI değeriniz 25-30 değerleri arasında yer alıyorsa fazla kilonuz var. Biraz kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 30’un üzerinde ise şişmansınız demektir. İdeal kilonuza ulaşıncaya dek sağlığınız için kilo vermeniz gerekir.

→ BMI değeriniz 40 değerinin üzerinde ise obez kategorisine giriyorsunuz. Hızlı bir biçimde uzman hekimler ve diyetisyenler ile birlikte kilo vermeniz gerekir.