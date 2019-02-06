2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, bekçi olmak isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya başladı. 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosunda yer almak isteyen vatandaşlar, 2019 bekçi alımıyla ilgili yeni bir gelişme yaşanıp yaşanmadığını merak ediyor. Peki, 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) bünyesine 2019 yılında yapılacak bekçi istihdamına yönelik araştırmalar her geçen gün artmaya devam ediyor. Bekçilik mesleğini icra etmek isteyen vatandaşların her gün araştırdıkları 2019 bekçi alımıyla ilgili beklentiler sürüyor. Peki, 2019 bekçi alımı ne zaman yapılacak? Tarih belli oldu mu?
10 BİN YENİ KADRO
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Emniyet Genel Müdürlüğüne 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdas edildi. "Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Kadro İhdas Edilmesine İlişkin Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre, Emniyet Genel Müdürlüğünün taşra teşkilatına 10 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadrosu ihdası yapıldı.
TARİH NETLEŞTİ Mİ?
13 Kasım Salı günü Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Resmi Gazete'de yayımlanan 10 bin bekçi alımı kadro ihdasının ardından alım tarihi hakkında herhangi bir ilan duyurusu gelmedi.
Söz konusu istihdam hakkında, önümüzdeki haftalarda gelişme olabileceği tahmin ediliyor. Konuya dair detaylar belli oldukça haberimizden yer vereceğiz.
GEÇMİŞ DÖNEMLERDEKİ ALIMLARDA BAŞVURU ŞARTLARI NELERDİ?
10 bin bekçi alımı için başvuru tarihinin yanı sıra başvuru koşulları da belli olmadı. Ancak önceki dönemlerde yapılan bekçi alımlarında şu şartlar aranmıştı;
Çarşı ve mahalle bekçisi alımı için fiziki yeterlilik aranacak. Yazılı sınav, fiziki yeterlilik sınavı ve sözlü sınav yapılacak.
Yazılı sınavda Türkçe, sosyal bilgiler, fen, hayat bilgisi, matematik ve genel kültür başlıklarında sorular sorulacak. Yanıtlar optik kağıtlara işaretlenecek. Yazılı sınavda 100 puan üzerinden 50 puan alan başarılı sayılacak. Ancak bakanlık ihtiyaç durumunda başarı puanını değiştirebilecek.
Fiziki yeterlilik sınavında komisyon, adayın bedeni kabiliyeti ve fiziki yapısını uygulamaları olarak değerlendirecek. Adayın süre takibi sınav yerinde bulunanlar tarafından görülebilecek nitelikteki sayaçlarla yapılacak. Fiziki sınavdan 60’ın altında puan alanlar başarısız sayılacak.
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