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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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14.06.2019 - 19:54, Son Güncelleme:

2019 aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman pişirilir?

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2019 aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman pişirilir?

Muharrem ayı içerisinde onuncu gün anlamına gelen Aşure, bereketin de temsilini yansıtır. İslam dini içerisinde önemli bir yere sahip olan aşure günü, aşure yapılıp dağıtılmasıyla çevreye olan sosyal dayanışmaya da katkı sağlar. Peki, 2019 aşure günü ne zaman? Aşure ne zaman pişirilir? İşte, 2019 aşure günü tarihi ve aşure günü ile ilgili merak edilen bazı bilgiler.

Muharrem orucunun tamamlanmasının ardından yapılarak, komşulara dağıtılan aşure, temelinde buğday ve fasulye barındırmaktadır. 2019 yıllarında ilerlediğimiz günlerde, aşure gününün bu sene hangi güne denk geldiği de internette en fazla araştırılan konulardan biri oldu. Peki, aşure ne zaman pişirilir? İşte, aşure günü ile ilgili detaylar.

AŞURE NE ZAMAN PİŞİRİLİR?

Aşûre günü oruç tutmanın faziletine ilişkin sahih hadisler bulunmasına karşılık, o günde hububat karşımı aş (aşûre) pişirmek, sadaka vermek, mescitleri ziyaret etmek ve kurban kesmek gibi fiiller hakkında sahih habere rastlanmamaktadır. Bununla birlikte, Müslüman Türklerin dînî halk geleneğinde önemli bir yer tutan aşûre, aynı zamanda Muharremin onuncu günü başlamak üzere, daha sonraki günlerde de özel merasimle pişirilip dağıtılan tatlıya isim olmuş ve sosyal dayanışmaya önemli katkılarda bulunmuştur. Çok eskiden beri devam eden aşûre aşı, Osmanlılar döneminde sarayda da pişirilmiş, “aşûre testisi” adı verilen özel kaplarla da saray dairelerine ve halka birkaç gün süreyle dağıtılmıştır.

2019 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

Ramazan orucu gibi en faziletli oruç olan Muharem orucu, 31 Ağustos 2019'da başlayacak. Muharrem orucunun ardından, 2019 yılı aşure günü 9 Eylül tarihine denk gelmektedir.

AŞURE GÜNÜ'NÜN ÖNEMİ

Buğday, fasulye, nohut, kayısı, incir gibi bakliyat ve yemişlerin birlikte kaynatılması ile hazırlanan yiyeceğe “aşure”; bu yiyeceğin Hicri takvime göre Muharrem ayında pişirilmesi ve dağıtılması etrafında oluşan uygulamalara ise aşure geleneği adı verilir. Aşure adı, İbranice onuncu anlamındaki “asor” kelimesinden gelmektedir. Aşure geleneğini uygulayan toplulukların bu güne yükledikleri anlama göre aşurenin içine konan malzeme, yapılış tarihi ve amacı değişiklik gösterir.Aşure geleneği, İslam mezheplerinde kendine yer bulduğu gibi Musevilerde ve Hıristiyanlarda da farklı isimlerle bilinmektedir.

Anadolu’nun hemen her yerinde bilinen ve hala uygulanan aşure geleneği günümüzde köy derneklerinin düzenlediği çeşitli organizasyonlar yoluyla bir şenliğe de dönüştürülmüştür.

 

 

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