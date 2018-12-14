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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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14.12.2018 - 21:00, Son Güncelleme:

2019 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte gündemden son haberler

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2019 asgari ücret zammı ne zaman belli olacak? İşte gündemden son haberler

2019'da asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı milyonlarca çalışan vatandaş tarafından merakla araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Asgari ücretli çalışan vatandaşlar, 2019 asgari ücret zammının ne zaman belli olacağını ve zam miktarının ne kadar olacağını merak ediyor. İşte, asgari ücretle ilgili gündemden gelen son haberler.

2019'da geçerli olacak asgari ücreti belirlemek üzere yapılan ilk komisyon toplantısı 6 Aralık'ta gerçekleşti. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2019 zamlı asgari ücret fiyatlarını konuştu. İşte, 2019 asgari ücret zammıyla ilgili gündemden son haberler.

Toplantı sonrası açıklama yapan Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk 'Son derece demokratik ve şeffaf ortamda yürütülen komisyon toplantılarıyla işçi ve işverenlerimizin haklarını koruyarak, ülkemizin kalkınmasına katkı sunacak bir sonuca ulaşacağımıza inanıyorum' dedi. 

BAKAN'IN KONUŞMASINDAN ÖNEMLİ NOKTALAR

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk konuşmasında dikkat çeken noktalar şunlardı;

"Çalışma hayatının temel unsurlarından biri olan asgari ücretin tespiti konusunda tüm taraflar tekliflerini, görüş ve önerilerini açıkça sunma imkanı bulacak. Bugün masanın etrafından olan herkes aynı gemide yol aldığımızın bilincinde. İşçi olmadan iş verenin, iş veren olmadan işçinin var olması mümkün değil. Bu anlayışla sürdürülen üçlü diyalog mekanizması her zaman etkin bir şekilde işlemiştir ve işlemeye de devam edecek."

"Asgari ücret çalışma hayatının ücret politikalarının da en alt sınırını ortaya koymakta. Bu yönüyle tüm çabamız, hepimizin ortak hedefi tüm sosyal tarafların görüşlerini ve taleplerini göz önünde bulundurarak işçi ve iş verenlerimizle birlikte sürdürülebilir kalkınmayı tesis edecek şekilde bu alt sınırı daha ideal bir noktaya getirebilmek."

Elbette işçi ve iş verenler belirlenecek asgari ücretin üzerinde bir ücreti belirleme imkanına da sahip. Bu konuda uygulama geliştiren firmalarımız da var. En büyük temennimiz bu tür uygulamaların daha yaygın hale gelmesi yönünde."

"Asgari ücretin çalışma barışına olumlu katkıda bulunacak, ülkemizin koşullarına, işçilerimizin ve iş verenlerimizin taleplerine uygun bir seviyede tespit edilmesini temenni ediyorum." ifadesini kullanan Selçuk, sözlerini "Komisyon boyunca çalışanlarımızın, işverenlerimizin, tüm sosyal taraflarımızın ve devletimizin hassasiyetlerinin gözetileceğine canı gönülde inanıyorum. Bu çalışmalar sonunda bir araya geleceğimiz son toplantımızda tüm kesimlerin uzlaştığı ve memnun olduğu bir rakamı açıklayacağımızı da umuyorum." diye tamamladı.

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için brüt 2 bin 29 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net bin 603 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediğinden net bin 725 lira 8 kuruş olarak hesaplanıyor. Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 2 bin 384 lira 66 kuruş. Bunun 2 bin 29 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 314 lira 57 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 40 lira 59 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

ASGARİ ÜCRET 2019'DA NE KADAR OLACAK?

Normal hesaplamalara göre, asgari ücret, enflasyon rakamında herhangi bir hareketlilik yaşanmazsa 404 TL artarak 2 bin TL'nin üzerine çıkacak. Orta Vadeli Program'da yıl sonu için hedeflenen yüzde 20,18 yakalanırsa, 333 TL artarak 1.936 TL'ye yükselecek.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." dedi. Asgari ücret konusuna değinen Karamollaoğlu, "Asgari ücretin kademeli olarak yoksulluk sınırına çıkarılması gerekiyor. Ekonomimiz üreten bir hale gelirse, bu da birkaç sene içinde mümkündür." ifadesini kullandı.

Karamollaoğlu, ayrıca şeker fabrikalarının özelleştirilmesiyle 500 bin çiftçinin mağdur olduğunu iddia ederek, şeker fabrikalarının faaliyetlerinin durmasının bölgelerindeki hayvancılığı da etkilediğini kaydetti.

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