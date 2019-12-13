2019 Aralık tediyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Tediye ödemeleri ne zaman?

Kamuda görevli taşeron işçilere aralık ayı ilave tediye ödeme tarihi belli oldu. Yeni yıl öncesi beklenti içinde olan yüz binlerce taşeron işçi, konuya ilişkin bilgi almak adına internette sorgulamalarına hız verdi. İşte, tediye ödemeleri hakkında ayrıntılar...

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararla, kamu işçilerine bu yıl verilecek ilave tediyenin birinci yarısı 9 Ağustos'ta verildi. İkinci yarısı ise 13 Aralık'ta (bugün) gerçekleştirilecek.

TEDİYE HAKKINDA BİLGİ

İlave tediye, devlet memurları kanununda bulunan bir ikramiye ve çalışan personele, ücret sistemine bakılmaksızın her yıl için bir aylık ikramiye veriliyor, tüm çalışanlar bu ikramiyeyi alıyor. Kadroya geçen taşeronlar da bu ikramiye hakkında yararlanıyor.