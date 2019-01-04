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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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04.01.2019 - 11:44, Son Güncelleme:

2019 araç muayene ücretleri ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınıyor?

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2019 araç muayene ücretleri ne kadar? Araç muayene randevusu nasıl alınıyor?

Yeni yılla birlikte merak edilen konulardan biri de araç muayene ücretleri oldu. Her araç için yaptırması zorunlu tutulan araç muayenenin ücretleri yeniden değerleme oranında artırıldı. Peki, 2019 araç muayene ücretleri ne kadar? TÜVTÜRK üzerinden araç muayene randevusu nasıl alınıyor?

Araç muayeneleri TÜVTÜRK tarafından yapılmaktadır. Araç muayene süreleri aracın yaşına göre, ücretleri ise kullanılan araç tipine göre farklılık göstermektedir. Araç muayene süreleri yeni araçlar için 3 yıl, 3 yaş ve daha büyük hususi araçlar için 2 yıl ve ticari araçlar için ise bir yıldır.Her yılın sonunda Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Karayolu Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan genelge doğrultusunda araç muayene ücretleri yeniden belirlenmektedir. Peki, bu yıl araç muayene ücretleri ne kadar?

2019 Yılı Fiyat Listesi

Otobüs, Kamyon, Çekici ve Tanker 377,60 TL
Otomobil, Minibüs, Kamyonet, Özel Amaçlı Taşıt, Arazi Taşıtı, Römork ve Yarı Römork 279,66 TLTraktör (Römorklu, Römorksuz),
Motosiklet ve Motorlu Bisikle 142,78 TL Ödemeler nakit olarak kabul edilmektedir.

Yukarıda kategorileri belirtilmiş araç sınıfları dışında kalan taşıtların, hangi kategoriden ücretlendirilecekleri T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca belirlenir.2918 sayılı "Karayolları Trafik Kanunu"nun 35. maddesi uyarınca, muayene süresi geçirilen her araçtan, gecikilen beher ay için muayene ücreti %5 oranında fazla bedel ile tahsil edilir.Fiyatlara KDV dahildir. Muayene raporu sonucuna göre "Ağır Kusurlu" veya "Emniyetsiz" olduğu belirlenen araçların muayeneleri onaylanmaz.

ARAÇ MUAYENE RANDEVUSU NASIL ALINIR? 

Araç muayene randevusu almak için TüvTürk resmi internet sayfasına giriş yapmak gerekmektedir. Randevu için plaka no, ruhsat seri ve no, şehir bilgileri istenmektedir. Ardından devam tuşuna basarak açılan sayfada yine araç hakkında trafik sigorta bilgileri ve borç durumunun incelenerek tamamlanması gerekmektedir.Araç muayene randevusu yaptırabilmek için trafik sigortasının da zamanında ödemiş olması gerekiyor. Gecikmiş ve ödenmemiş sigorta borçları randevu alımını engeller. Bu durumda borçları ödeyerek ardından randevu almak mümkündür. 

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