2019 arabuluculuk sınav sonuçları Adalet Bakanlığı tarafından açıklandı! Arabuluculuk sonuç ekranı

15 ilde onlarca avukat ve hukuk fakültesi mezunu adayın katılımı ile arabuluculuk sınavları gerçekleşti. Başvuruların ardından sınava katılan adayların, yazılı sınav sonuçlarına ilişkin değerlendirme Adalet Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuru ile ilan edildi. İşte, 2019 arabuluculuk sınav sonuçlarını sorgulama sayfası.

ARABULUCULUK SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ARABULUCULUK SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Adaylar yazılı sınav sonuçlarını www.adb.adalet.gov.tr internet adresinden T.C. kimlik numaraları ile öğrenebileceklerdir. Adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet adresinde ilan edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

SINAV SONUCU İTİRAZLARI NE ZAMAN?

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ilan edildiği tarihten itibaren 7 (yedi) gün içinde, Daire Başkanlığına yazılı olarak itiraz edebilirler. Bu adayların inceleme masrafları karşılığı, Üniversite’nin Gazi Şubesi Halk Bankası’na açılacak TR 800001200129400004000229 numaralı hesabına 40,00 TL yatırdıklarını gösteren dekontu dilekçelerine eklemeleri gerekmektedir.

Süre hesabında Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile adayın adı, soyadı, imzası, T.C. Kimlik Numarası, adresi ve itiraza ilişkin talebin yer almadığı dilekçeler işleme alınmayacaktır. İtiraz dilekçesi Daire Başkanlığının Milli Müdafaa Cad. No:22 Bakanlıklar Kızılay/ANKARA adresine ulaştırılmalıdır. Başka yollardan yapılan veya zamanında ulaşmayan itirazlar dikkate alınmaz. Sınava yapılan itirazlar Daire Başkanlığı tarafından Üniversiteye 7 (yedi) gün içerisinde bildirilecektir. itiraz sonuçları da ilgililere aynı süre zarfında yazılı olarak gönderilecektir. İtirazı kabul edilenlerin listesi ayrıca Daire Başkanlığının http://www.adb.adalet.gov.tr internet adresinde yayımlanacaktır.