2019 AÖF (Açıköğretim Fakültesi) 3 ders sınavı ne zaman? Üç ders sınavına kimler girebilir?
Anadolu Üniversitesi AÖF sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler 3 ders sınavına çevrildi. 3 ders sınavı hazırlıklarına başlamak isteyen açıköğretimliler, AÖF sınav tarihini internet üzerinden araştırıyor. Peki, AÖF üç ders sınavı ne zaman yapılacak?
25-26 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilen Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi final sınavlarıyla birlikte bir dönem daha geride kaldı. Dönem derslerinden kalan öğrencilerden bazıları 3 ders sınavına girme hakkını elinde bulunduruyor. Peki, AÖF ders sınavı ne zaman gerçekleşecek?
ÜÇ DERS SINAVI
Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü saat 14.00’da uygulanacak.
Türkiye’de üç ders sınavının yapılacağı Adana, Ankara, Antalya, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Konya, Samsun, Sivas, Trabzon, Van illeri ile KKTC/Lefkoşa büroları 27 Temmuz 2019 Cumartesi günü 10:00 – 16:00 saatleri arasında açık olacak.
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