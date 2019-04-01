2019 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nün önemi

Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan, çoğu kişinin annesini mutlu etmek için sürprizler yaptığı ve annesine karşı olan sevgisini gösterdiği anneler gününe kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte annelerimizi sevindirdiğimiz bu özel günün ne zaman olduğu da internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Anneler Günü bu yıl hangi gün kutlanacak? İşte, Anneler Günü'nün önemi ve tarihi ile ilgili bazı bilgiler...

ANNELER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs Pazar'a denk geliyor.