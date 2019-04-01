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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 19:12, Son Güncelleme:

2019 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nün önemi

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2019 Anneler Günü ne zaman? Anneler Günü'nün önemi

Nisan ayının gelmesiyle birlikte anneler günü heyecanı da başladı. Evlatlarına her türlü fedakarlıktan çekinmeyen anneler için özel gün olan anneler gününün bu yıl ne zaman kutlanacağı da birçok vatandaş tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, 2019 Anneler Günü ne zaman? İşte merak edilenler...

Her ülkede farklı zamanlarda kutlanan, çoğu kişinin annesini mutlu etmek için sürprizler yaptığı ve annesine karşı olan sevgisini gösterdiği anneler gününe kısa bir süre kaldı. Bununla birlikte annelerimizi sevindirdiğimiz bu özel günün ne zaman olduğu da internet kullanıcıları tarafından merak edilmeye başlandı. Peki Anneler Günü bu yıl hangi gün kutlanacak? İşte, Anneler Günü'nün önemi ve tarihi ile ilgili bazı bilgiler...

ANNELER GÜNÜNÜN ÖNEMİ NEDİR?

Anneler Günü'nün nereden ortaya çıktığı ile ilgili birçok rivayet bulunmaktadır. Bunlardan en çok konuşulanı ise ABD'nin Virginia eyaletinde ikamet eden öğretmen Anna Jarvis isimli bir kadının, 1905 yılında vefat eden annesi için her yıl kutlama yapmak istemiştir.

Bu kutlama ilk kez, 1908 yılında bir okulda 407 çocuk ve anneleriyle gerçekleşmiştir. Anna'nın bu girişimi, temsilciler meclisi tarafından uygun görülmemiş, resmiyete kavuşturulmamıştı. Anna bu durumu, medya ve politikacıların önde gelen isimlerine paylaşmış, bu çabalar sonunda 1914 yılının ikinci pazarı anneler günü olarak ilan edilmiştir. Bir süre sonra anneler gününün ticarileştiğini gören Anna, davalar açmış fakat hiçbirisini kazanamamıştır.

2019 ANNELER GÜNÜ NE ZAMAN?

Anneler Günü hazırlıkları her yıl olduğu gibi bu yıl da günler öncesinden başladı. Ülkelere göre kutlama tarihleri değişen bu anlamlı gün, Türkiye’de mayıs ayının ikinci haftasının pazar günü kutlanıyor. Yani bu yılki Anneler Günü 12 Mayıs Pazar'a denk geliyor.

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