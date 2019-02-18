2019 ALES ne zaman yapılacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri
2019 ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, üniversite mezunu birçok kişi tarafından araştırılmaya devam eden konular arasında yer alıyor. Lisans üstü eğitimlerini tamamlayıp, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen vatandaşlar, 2019 ALES sınavı için tarihleri merak ediyor. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri.
ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen ALES sınavının ilk oturum tarihi belli oldu. Sınava katılım sağlayan adaylar başvuru ve sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri.
TARİH BELLİ OLDU
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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