2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav ve başvuru tarihleri
2019 ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen binlerce vatandaş tarafından sorgulanmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleşen ALES sınavının ilk oturum tarihi belli oldu. Peki, ALES/1 ne zaman yapılacak? İşte sınav ve başvuru tarihleri.
2019 ALES sınavı için geri sayım sürmeye devam ediyor. Binlerce üniversite mezunu adayın, akademik kariyerlerinde ilerlemek için girmesi gereken bir sınavı olan ALES için ÖSYM sınav takvimi yayınladı. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri.
TARİH BELLİ OLDU
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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