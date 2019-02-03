2019 ALES ne zaman yapılacak? ALES sınav ve başvuru tarihleri
2019 ALES ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı, akademik kariyerlerinde ilerlemek isteyen vatandaşların sorguladığı konular arasında yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayınlanan 2019 yılı sınav takvimiyle birlikte ALES'in başvuru ve sınav tarihleri belli oldu. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri.
2019 yılı ALES sınavı için internet üzerinden araştırmalar yapılmaya başladı. ÖSYM tarafından her yıl yüksek lisans yapacak olan adaylar için gerçekleştirilen ALES sınavının bu yıl ne zaman yapılacağı belli oldu. Peki, 2019 ALES ne zaman yapılacak? İşte, ALES sınav ve başvuru tarihleri.
TARİH BELLİ OLDU
2019-Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2019-ALES/1) 5 Mayıs'ta yapılacak, sonuçları ise 30 Mayıs'ta açıklanacak.
Söz konusu sınav için başvurular 5 Mart'ta başlayacak ve 13 Mart'ta son bulacak. ALES'e başvurular ÖSYM'nin AİS sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
ALES'TE KAÇ SORU VAR?
Sınavda adaylara sayısal ve sözel testler uygulanacaktır. Sayısal Testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan; Sözel Testi, sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacaktır.
Sorular, belirli yükseköğretim programlarında kazanılan yeterlikleri ve bilgileri ölçmeye yönelik olmayacak, farklı alanlardan gelen yükseköğretim kurumu mezunlarının cevaplayabilecekleri nitelikte olacaktır. Sınav Türkçe olacaktır.
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