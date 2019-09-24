2019-ALES/2 soru ve cevapları yayımlandı! ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
22 Eylül Pazar günü tamamlanan ve on binlerce adayın katılım sağladığı, Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavının (2019-ALES/2) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Bu gelişmenin ardından, ALES sonuç açıklama tarihi merak konusu oldu. Peki, ALES sonuçları ne zaman açıklanacak?
2019-ALES/2 temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı yayımlandı. Adaylar, ÖSYM'nin internet adresinden soruların tamamına erişebilecek. İşte, ALES soru ve cevapları ile sonuç tarihi hakkında ayrıntılar...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 22 Eylül'de uygulanan ALES'in temel soru kitapçığı, adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, 10 gün boyunca ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle soruların tamamına ulaşabilecek.
ALES SORU KİTAPÇIĞINI GÖRÜNTÜLEMEK İÇİN TIKLAYIN
SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2019-ALES/2'nin sonuçları, 17 Ekim 2019 tarihinde açıklanacak. Sonuçlar internetten ilan edilecek, adaylara ayrıca bildirim yapılmayacak.
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