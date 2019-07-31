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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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31.07.2019 - 22:08, Son Güncelleme:

Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman başlıyor?

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Açıköğretim Lisesi (AÖL) kayıtları ne zaman başlıyor?

Açık Öğretim Lisesi'nde (AÖL) 2018-2019 ek sınav kayıtları devam ederken, lise eğitimini açıktan tamamlayanlar, yeni eğitim öğretim dönemine kısa süre kala, 2019 AÖL kayıtları ile ilgili araştırmalarına başladı. AÖL'e ilk kez kayıt yaptıracaklar ya da kayıtlarını yenileyecekler, konuya dair detayları internetten araştırıyor. Peki, Açıköğretim Lisesi kayıtları ne zaman başlıyor? İşte, o konuya dair bilgiler.

2019-2020 eğitim-öğretim dönemi açık lise kayıt yenileme ve ilk kayıt sürecine ilişkin bilgiler, AÖL iş takviminde yayımlandı. AÖL kayıt işlemleri Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından ilerleyen tarihlerde erişime açılacak ve öğrenciler kayıtlarını gerçekleştirecek. Peki, AÖL 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıtları hangi tarihte yapılacak? İşte, AÖL kayıtlarına ilişkin detaylar.

MEB'in internet sitesinde yer alan iş takvimine göre, AÖL 2019-2020 eğitim-öğretim yılı 1. dönem kayıtları, 21 Ağustos'ta başlayacak ve 27 Eylül'e kadar devam edecek.

AÇIK LİSE KAYIT YENİLEME NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı I. dönem kayıt yenileme işlemleri 21/08/2019 - 27/09/2019 tarihlerinde alınacak.
I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin açılması 21 Ağustos 2019
23 I. dönem ders seçme ve sınav merkezi güncellemesinin kapatılması 18 Ekim 2019
24 I. dönem sınava giriş yerlerinin internette yayınlanmaya başlanılması 04 Aralık 2019

AÖL DİPLOMASI NASIL VE NEREDEN ALINIR?

Dönem sonunda mezun olan Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin diplomaları sınava girilen tarihten yaklaşık 2-3 ay sonra koordinatör Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerine gönderilmektedir. İlinizdeki Koordinatör Halk Eğitim Merkezinin neresi olduğunu AÖL internet sayfasından kısmından görebilirsiniz.

Şayet öğrencimiz Açık Öğretim Lisesinden Çıkma Belgesi almışsa Çıkma Belgesinin aslı ile başvurması gerekmektedir. Diplomayı öğrenci yerine bir başkası alacak ise bu kişinin noterden vekil tayin edilmesi gerekmektedir. Vekilin Noterden alınan vekâlet ve yukarda belirtilen öğrencinin getirmesi gereken evraklardan biri ile başvurması gerekmektedir.

 

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