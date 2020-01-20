2019 2020 okullar ne zaman açılacak? İkinci dönem ne zaman başlıyor?

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lisede okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci 17 Ocak Cuma günü karnelerini alarak ilk dönemi tamamladı. 2019 2020 eğitim öğretim yılı birinci döneminin bitmesiyle sömestr tatiline giren öğrencilerin gözü şimdi ikinci dönem başlangıcına ve ikinci ara tatil dönemine çevrildi. Öğrenicilerin yanı sıra veliler de okulların ne zaman açılacağını sorguluyor. Peki, yarıyıl tatili ne zaman bitiyor? İkinci ara tatil dönemi ne zaman? İşte, bakanlık bilgisine göre ikinci dönemin başlayacağı tarih ve ara tatil dönemleri...

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

2019 2020 eğitim öğretim dönemi İkinci yarıyıl 3 Şubat Pazartesi başlayacak. Milyonlarca öğrenci 3 Şubat'ta ders başı yapacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

15 TATİLDE 5 DENEYİM

Milli Eğitim Bakanlığı yarıyıl tatilinde öğrencilerin becerileri geliştirecek tatil programını yayınlandı. İlkokul öğrencileri için "Yarıyıl Tatiline Hoş Geldin" Ortaokul öğrencileri için "Üç Yüz Seksen Dört Saat" programlarına MEB'in internet sitesinden erişim sağlanacak.

15 TATİL ETKİNLİK İLKOKUL PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN

15 TATİL ORTAOKUL PROGRAMI İÇİN TIKLAYIN