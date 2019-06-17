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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.06.2019 - 11:46, Son Güncelleme:

2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılıyor?

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2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılıyor?

Yaz tatiline henüz 3 gün önce giren öğrenciler, okullar ne zaman açılıyor sorusuna alacağı cevaba göre planlarına yön verecek. Tatilin ilk gününden son gününe kadar kaç günlerinin olduğunu merak eden birçok kişi, okullar ne zaman açılıyor sorusuna cevap aramaya başladı. Peki, 2019-2020 eğitim öğretim döneminde okullar ne zaman açılacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre okullar ne zaman açılacak sorusunun cevabı

Okullar ne zaman açılacak sorusu, yeni dönemin ne zaman açılacağını merak eden birçok kişinin gündeminde yer almaya devam ediyor. Peki, planlarını buna göre yapmak isteyen binlerce kişinin merakla araştırdığı okullar ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK? 

14 Haziran tarihinde kapanan okullar, bu yıl 9 Eylül 2019 tarihinde açılacak. Öğrenciler, yaklaşık 3 ay boyunca tatil yapmış olacak. 

YAZ TATİLİNE GİREN ÖĞRENCİLER İÇİN TABLET-TELEFON UYARISI

Sanal dünya aracılığıyla oluşan dile mecbur kalan çocukların sınavlarda kendisini doğru yansıtamadığını ve başarı oranlarının düştüğünü dile getiren Marmara Üniversitesi (MÜ) İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi ve Dijital İletişim Araştırmacısı Doç. Dr. Ali Murat Kırık, şu değerlendirmede bulundu:

"3T bağımlılığı tedavi edilemediği müddetçe gelecek adına büyük olumsuzluklar yaşanabilmektedir. Özellikle yaz dönemlerinde ebeveynlerin çocuklarıyla daha fazla ilgilenmesi, sosyal aktivite planlarının yapılması, bir çizelge kullanılarak televizyon, tablet ve telefon kullanımının sınırlandırılması, yaz döneminde çocukların çeşitli sanatsal ve sportif faaliyetlere yönlendirilmesi bir sonraki dönem için oldukça faydalı olacaktır. Özellikle belirli günlerde uygulanacak akıllı telefon orucu ve dijital detoks da son derece önemlidir. Bu sayede çocuk kitap okumaya, sosyalleşmeye teşvik edilmektedir."

Kırık, çocuklardaki teknoloji bağımlılığına vurgu yaparak, "Çocuklar gereğinden fazla internette vakit geçiriyorsa, tabletleri, akıllı telefonları ellerinden alındığında yoğun tepki veriyorsa, devamlı televizyon karşısında vakit geçirmeyi arzuluyorsa teknoloji bağımlısı olması kuvvetle muhtemeldir. Bu tarz durumda olan çocuk ve gençler için psikolojik destek alınması ve teknoloji bağımlılığı tedavisi uygulanması çok önemlidir." diye konuştu.

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