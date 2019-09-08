2019-2020 eğitim dönemi yeniliklerle başlayacak
ÖĞRENCİ ve öğretmenler, yarın başlayacak olan 2019-2020 eğitim döneminde pek çok yenilikle karşılaşacak. Öğrencilerin merakla bekledikleri ara tatiller bu yıl uygulanmaya başlanacak. Teneffüs süreleri 5 dakika uzatılacak. 12’nci sınıfta olan ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için o senenin rahatlatılması, öğrencilerin şikâyet ettiği birçok unsurun ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir hazırlık olacak. İşte yeni dönemdeki düzenlemeler:
- 69 AY DÜZENLEMESİ: İlkokul birinci sınıfa, kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 69 ayını dolduranlar gidecek. Ayrıca 66, 67 ve 68 aylık çocuklar, veli isteğiyle birinci sınıfa yazılabilecek. Anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıflarına kayıtların yapıldığı yılın eylül sonu itibarıyla 57-68 aylık çocukların kaydı yapılacak.
- TENEFFÜS SÜRESİ UZADI: Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle teneffüs süreleri uzatıldı. İlk ve ortaokulda ders araları 10 dakikadan en az 15’e çıkarıldı. İkili eğitim yapılan okullarda ise bu süre en az 10 dakika olacak.
- ARA TATİLLER: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), yaz tatili ve yarıyıl tatiline ek olarak iki ara tatil daha ekledi. Buna göre, öğrenciler kasım ve nisanda da birer hafta ara tatil yapacak. Böylece öğrenciler biri yaz, diğeri yarıyıl, ikisi de ara olmak üzere dört kez tatile çıkacak. Öğretmenler, ara tatillerde mesleki çalışmalar, zümre toplantıları, seminerler için okullarda bulunacak.
- 12’NCİ SINIFLAR RAHATLAYACAK: Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, liselerde yapılacak köklü değişiklikleri açıkladığı toplantıda, 2019-2020 eğitim döneminde 12’nci sınıfta olan ve üniversiteye hazırlanan öğrenciler için o senenin rahatlatılması; ilgi, yetenek ve meraklarının dikkate alınması, öğrencilerin şikâyet ettiği birçok unsurun ortadan kaldırılmasıyla ilgili bir hazırlık yapıldığını da söyledi.
- LOGOLU ÜRÜN: Devlet ve özel okulların, kurumların bünyesindeki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı gibi işletmelerde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalarda kullanılacak ‘Okul Gıdası’ logosu uygulaması 16 Eylül’de başlayacak. O tarihten sonra da ‘Okul Gıdası’ logosu olmayan ürünlerin kantinlerde satışına izin verilmeyecek.
- ÖĞRENCİYE ‘ÖZEL’ EBA: Bakan Selçuk, yeni eğitim yılında 10 milyonun üzerinde öğrenci ve öğretmenin kullandığı Eğitim Bilişim Ağı (EBA) portalını, bireyselleştirmeye olanak tanıyan, lise son sınıf öğrencilerinin hedefledikleri üniversite tercihlerine ulaşabilmeleri için kişiye özel çalışma programı oluşturacak şekilde donatacaklarını açıkladı.
- YENİ ZİL: MEB, tüm ilk ve ortaokullar için yeni bir okul zili ve çocuk şarkısı hazırladı. Okullarda ders giriş ve çıkışlarında çalınan teneffüs ve ders zillerinde bir dil birliğinin bulunması hedeflendi.
- REHBERLİK HİZMETİ: Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, yükseköğretim kurumlarında eğitim alan gençlerin ruh sağlıklarının farklı açılardan ele alınması, sorunlarının çözümüne yönelik kısa ve uzun vadeli eylem planlarının oluşturulması için harekete geçtiklerini söyledi.
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