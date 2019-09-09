2019-2020 dönemi için İŞKUR TYP ile okullara özel güvenlik alımı ne zaman başlayacak?
Okullara özel güvenlik alımı ilanı için beklentiler devam ediyor. İŞKUR Toplum Yararına Programlar (TYP) kapsamında gerçekleştirilecek olan okullara özel güvenlik alımı için ilanlar, TYP başlığı altında yayımlanacak. Peki, okullara güvenlik alımı İŞKUR TYP üzerinden nereden yapılabilecek? İşte, okullara özel güvenlik alımı hakkında bazı bilgiler
İŞKUR'un okullara yapacağı özel güvenlik alımı için başvurular, TYP kapsamında gerçekleşecek. 2019-2020 dönemi için yapılacak olan TYP özel güvenlik alımı, İŞKUR'un yönetiminde olacak. Peki, Resmi Gazete'de yayımlanan özel güvenlik alımı ne zaman olacak ve başvurular ne zaman yapılacak?
İŞKUR ÖZEL GÜVENLİK ALIMI BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?
İŞKUR özel güvenlik alımı için başvuru süreci, TYP ekranından alınacak. Alımlarla ilgili henüz herhangi bir bilgi yer almazken, Milli Eğitim Bakanlığı'nın konuyla ilgili herhangi bir ilan yayımlayıp yayımladığını, TYP ekranında yere alan uygulama alanından 'MEB Güvenlik' seçeneğini seçip 'Ara' butonuna basarak öğrenebilirsiniz.
İŞKUR TYP EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
ÖZEL GÜVENLİK ALIMI RESMİ GAZETE'DE
Resmi Gazete aracılığıyla yönetmelik yayımlayan Türkiye İş Kurumu, aktif iş gücü hizmetleri kapsamında 3 Eylül tarihinde şu maddeleri yayımlamıştı;
MADDE 1 – 12/3/2013 tarihli ve 28585 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğine aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 8 – (1) 2019-2020 ve 2020-2021 eğitim öğretim yıllarında Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmi okulların güvenliğinin sağlanmasına yönelik Toplum Yararına Program düzenlenebilir. Bu şekilde düzenlenecek programlarda 65 inci maddenin birinci fıkrası hükümleri ve dördüncü fıkrasında yer alan belirli bir mesleğe yönelik TYP’lerin değerlendirilmeye alınmayacağına yönelik hüküm uygulanmaz.”
MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Türkiye İş Kurumu Genel Müdürü yürütür
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