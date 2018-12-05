2018'in son ehliyet sınavı ne zaman?
Vatandaşlar tarafından ehliyet sınavı olarak adlandırılan Motorlu Taşıtlar Sürücü Kursiyerleri Sınavı’nın (MTKS) 2018'de düzenlenecek son etabının tarihi merak konusu oldu. Ehliyet alarak sürücü olma hayali kuran kişilerin araştırdığı ehliyet sınavları Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yıl içinde 5 kez düzenleniyor. Peki, 2018'in son ehliyet sınavı ne zaman?
Milli Eğitim Bakanlığınca, ehliyet alacak adaylara uygulanan teori sınavının tarihleri, sürücü adayları tarafından yoğun şekilde sorgulanıyor. Yasalara göre ehliyet sahibi olmak için MEB'in organize ettiği sınavlara girerek yeterli puanları almak ve bir sonraki aşama olan direksiyon sınavını geçmek gerekiyor. İşte, ehliyet sınav tarihine ilişkin detaylar...
2018/MTSKS-5 Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri Sınavı 22 ARALIK 2018 (saat 14.00) 2018/MTSKS Motorlu Taşıt Sürücü Kursiyerleri e-Sınavı e-sınav salonu oluşturulan illerde haftanın 7 günü yapılacaktır.
EHLİYET SINAVLARINDA YENİ DÖNEM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) yetkililerinden alınan bilgiye göre, MEB Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"ları bundan sonra 81 ilde yapılacak.
Daha önce, 28 ilde bulunan e-sınav merkezlerinin tüm illerde faaliyete geçirilmesiyle, motorlu taşıt sürücü kursu sınavlarının kağıt ve kalemle yapılması sonlandırıldı. Kağıt ve kalem kullanılarak dün yapılan son sınava 108 bin kişi katıldı.
Adaylar, bundan sonra 81 ildeki e-sınav merkezlerinde sınava girecek. Bu kapsamda yılda yaklaşık 2 milyon 500 bin adayın sınava girmesi öngörülüyor.
E-SINAV UYGULAMASI İLE MALİYETLER DÜŞECEK
Adaylar, e-sınav uygulaması sayesinde sınava randevu sistemiyle en yakın tarihte girebilecek ve sonuçlarını sınavın hemen ardından öğrenebilecek. Kullanıcı dostu bilgisayar arayüzü ile adaylar, cevap kağıdında yanlış işaretleme, işaretlemeyi unutma gibi hatalardan da kurtulacak, bilgisayar kullanmayı bilmeyenler bile soruları rahatlıkla cevaplayabilecek.
E-sınavlarda, işitme engelli vatandaşlar için görsel, video, animasyon ve işaret diliyle sorular yer alacak. Motorlu taşıt sürücü kursu "e-sınav"larının Türkiye genelinde yapılmasıyla, soru ve cevap kağıdı baskısı, işçilik, tasnif, nakliye gibi maliyetler de düşecek.
EHLİYET KURSLARINA DÜZENLEME
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikler, geçtiğimiz aylarda Resmi Gazete'de yayımlandı. Milli Eğitim Bakanlığınca yapılan yeni düzenlemeyle ehliyet kurslarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak açılması uygulamasına son verildi.
Buna göre, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında başarısız olan kursiyer oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda kurs hakkında verilen "dönem açmama cezası" yürürlükten kaldırıldı. Özel motorlu taşıt sürücüleri kursu açılışlarının il ve ilçelerin nüfusu dikkate alınarak yapılması uygulamasına son verildi. Kursların, müstakil binalarda açılmasına yönelik düzenleme yapıldı.
Bu kurslarda görev yapan eğitim personelinin izinli veya raporlu olması nedeniyle yapılamayan dersler telafi edilmek zorunda olacak. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığınca personele yönelik açılan sürücü kurslarında, özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarına ait sınav araçları kullanılabilecek.
DİREKSİYON SINAVINDA DEĞİŞİKLİK
Yeni düzenleme ile direksiyon eğitimi uygulama sınavlarında geri geri park alanında olduğu gibi geri geri "L" alanında da araçta bulunan komisyon başkanı ve usta öğretici araçtan inerek değerlendirme yapacak.
Özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarının mevcut binalarında ve 1 Ocak 2020'ye kadar nakillerinde müstakil bina şartı aranmayacak.
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