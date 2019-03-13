2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem Haberleri2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü
GeriGündem 2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Sabri GARİP
13.03.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü

UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Genel Direktörü Henrietta Fore, Suriye’de 2018’de 1106 çocuğun iç savaşta yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Direktör Fore şu bilgileri paylaştı:

İDLİB’DE DURUM  KAYGI VERİCİ

“Bugün, Suriye’deki çatışmaların hızla sonuna yaklaşıldığı yolunda bir görüş yayılsa da ne yazık ki bu gerçeği yansıtmıyor. Suriye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan çocuklar sekiz yıldır sürmekte olan çatışmaların başka herhangi bir döneminde olduğu kadar tehlikeyle karşı karşıya. 2018 yılında eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı düzenlendi. 2017’deki ölümlerden 434’ü patlamamış mühimmat sonucunda oldu. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de durum kaygı verici. Artan şiddet sonucunda birkaç hafta içinde 59 çocuğun öldüğü bilgisini aldık.
Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşıyor. Ürdün sınırına yakın Rukban’daki ailelerin durumu son derece zor şartlarda devam ediyor. Kaygı verici bir başka konu da kuzeydoğudaki Al Hol kampında giderek kötüleşen yaşam koşulları. Ocaktan bu yana Bağuz’dan bu kampa ulaşmak için 300 kilometre yol yapan çocuklardan 60’ının yaşamını yitirdiği biliniyor. Suriye’deki yabancı savaşçıların çocuklarının akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.

ÇOCUK EVLİLİĞİ VE İŞÇİLİĞİ ARTIYOR

Ev sahibi ülke konumundaki hükümetler, BM’nin ve uluslararası topluluğun sağladığı desteğe rağmen özel güçlüklerini yaşayan 2.6 milyon çocuğa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda aile maddi güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemiyor. Bunun sonucunda çocuk işçiliği ve çocuk evliliği gibi olumsuzluklarla baş etme mekanizmalarına başvurmak durumunda kalıyor. Çatışan taraflara ve uluslararası topluluğa en fazla acı çekenin ve en fazla kaybedecek olanın ülkenin çocukları olduğunu hatırlatıyoruz.” 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Demet Akbağ'ın eşi kaza yaptı... Durumu ağır

'Onlar anketlerle seçim falı açarken...'

Feci kaza... Ortalık savaş alanına döndü

Korkunç olay... Öğrenci servisinde ölü bulundu