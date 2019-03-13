2018’de Suriye’de 1.106 çocuk öldü
UNICEF (Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu) Genel Direktörü Henrietta Fore, Suriye’de 2018’de 1106 çocuğun iç savaşta yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Direktör Fore şu bilgileri paylaştı:
İDLİB’DE DURUM KAYGI VERİCİ
“Bugün, Suriye’deki çatışmaların hızla sonuna yaklaşıldığı yolunda bir görüş yayılsa da ne yazık ki bu gerçeği yansıtmıyor. Suriye’nin çeşitli yerlerinde yaşayan çocuklar sekiz yıldır sürmekte olan çatışmaların başka herhangi bir döneminde olduğu kadar tehlikeyle karşı karşıya. 2018 yılında eğitim ve sağlık kuruluşlarına yönelik 262 saldırı düzenlendi. 2017’deki ölümlerden 434’ü patlamamış mühimmat sonucunda oldu. Suriye’nin kuzeybatısındaki İdlib’de durum kaygı verici. Artan şiddet sonucunda birkaç hafta içinde 59 çocuğun öldüğü bilgisini aldık.
Hiçbir tarafın denetiminde olmayan bölgelerdeki aileler ve çocuklar bıçak sırtında yaşıyor. Ürdün sınırına yakın Rukban’daki ailelerin durumu son derece zor şartlarda devam ediyor. Kaygı verici bir başka konu da kuzeydoğudaki Al Hol kampında giderek kötüleşen yaşam koşulları. Ocaktan bu yana Bağuz’dan bu kampa ulaşmak için 300 kilometre yol yapan çocuklardan 60’ının yaşamını yitirdiği biliniyor. Suriye’deki yabancı savaşçıların çocuklarının akıbeti ise hâlâ bilinmiyor.
ÇOCUK EVLİLİĞİ VE İŞÇİLİĞİ ARTIYOR
Ev sahibi ülke konumundaki hükümetler, BM’nin ve uluslararası topluluğun sağladığı desteğe rağmen özel güçlüklerini yaşayan 2.6 milyon çocuğa ev sahipliği yapıyor. Çok sayıda aile maddi güçlükler nedeniyle çocuklarını okula gönderemiyor. Bunun sonucunda çocuk işçiliği ve çocuk evliliği gibi olumsuzluklarla baş etme mekanizmalarına başvurmak durumunda kalıyor. Çatışan taraflara ve uluslararası topluluğa en fazla acı çekenin ve en fazla kaybedecek olanın ülkenin çocukları olduğunu hatırlatıyoruz.”
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