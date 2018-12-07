2018 YLSY tercihleri MEB üzerinden yapılmaya başladı... Tercihlerde bunlara dikkat!
2018 YLSY tercihleri, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan duyuruyla birlikte alınmaya başladı. Yurtdışına lisansüstü eğitim için gönderilecek öğrencileri seçme ve yerleştirme programı (YLYS) tercihlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar yer alıyor. İşte, detaylar.
2018 YLSY kapsamında sözlü sınava girip başarılı olan adayların kurum kontenjanı tercihi işlemleri 10 Aralık 2018 tarihinde saat 11.00’de başlayacak ve 16 Aralık 2018 tarihinde saat 23:59’da sona erecektir. Kontenjanlara yerleştirme işlemleri, adayların tercihleri doğrultusunda ve YLSY puanı üstünlüğüne göre Bakanlığın REBUS sistemi üzerinden (https://rebus.meb.gov.tr/) yapılacaktır.
Sözlü sınav sonucunda YLSY puanı 70 ve üzeri olan adayların, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzu - Tercih Tablosunu (Tablo 2) dikkatle inceleyerek sözlü sınava girdikleri lisansüstü öğrenim grubundaki kurum kontenjanlarını (tercih edilecek sadece bir kurum ve kontenjan/alan dahi olsa) tercih etmeleri gerekmektedir. Tercih yapmayan öğrenciler herhangi bir kontenjana yerleşemeyecektir.
TERCİHLERDE BUNLARA DİKKAT!
YLSY puanı 70 ve üzeri olan adaylar, 2018 YLSY Başvuru ve Tercih Kılavuzunda yer alan Tercih Tablosunda (Tablo 2) sözlü sınava girdikleri “Lisansüstü Öğrenim Grubu” sütununun karşısında yer alan “Adına Öğrenim Görülecek Kurumlar” kontenjanlarından en fazla 30 (otuz) tercih yapabilecektir.
Adaylar YLSY puanı üstünlüğüne göre tercih ettikleri kontenjanlara yerleştirileceklerdir. Bazı gruplar için kontenjan sayısından daha fazla aday 70 ve üzeri puan alarak başarılı olmuştur. Bu durumda daha yüksek puanlı adayların tercih haklarını kullanıp kullanmayacağı bilinmediğinden, başarılı olan adayların alanlarında var olan tercih haklarının tamamını kullanmaları tercih ettikleri kontenjana yerleştirilme ihtimallerini artıracaktır.
Adaylar, tercih edecekleri kurumların karşısında belirtilen alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve ülke/ülkelerde lisansüstü öğrenim görmek zorundadırlar. Bu nedenle adayların, adına öğrenim görülecek kurum tercihi yaparken tercih edecekleri kurumun karşısında yer alan yurt dışında öğrenim görülecek alan, tamamlanacak öğrenim seviyesi ve öğrenim görülebilecek ülkeler sütunlarına da dikkat etmeleri gerekmektedir.
DİKKAT! Tercih işlemine katılarak kurum kontenjanlarına yerleşen ancak bu haklarını kullanmayan adaylar, 2019 ve 2020 YLSY dönemlerinde başvuru yapamayacaklardır. Bu nedenle 2018 YLSY kapsamındaki haklarını kullanmayı düşünmeyen adayların KURUM TERCİHİ YAPMAMALARI faydalarına olacaktır. Ayrıca bu durumdaki adayların, tercih işlemine katılmayarak gelecek planlarını YLSY Programına göre yapan diğer adayların önünü açmaları faydalı olacaktır.
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