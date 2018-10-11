2018 YKS ek yerleştirme sonuçlarında YÖK'ten kayıt müjdesi

2018 YKS ek yerleştirme sonucu kayıt yaptıramayan adaylara mazeret gerekçesiyle birlikte kayıt müjdesi verildi. 3 hafta içinde başvurulması durumunda yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilecek olan mazeretler, olumlu dönüş alındığı takdirde kayıt işlemleriyle sonuçlanacak. İşte, YÖK'ten gelen kayıt açıklaması.

11 Ekim 2018 - 18:52:23 Hürriyet Haber

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10 Ekim 2018 tarihli Yükseköğretim Yürütme Kurulu toplantısında 2018 YKS ek yerleştirme sonucu kayıt yaptıramayan adaylara mazeret kaydı için ek süre tanınmasına ilişkin karar alındı.

Bu karara göre ilgili yılın YKS kılavuzlarında yayımlanan kayıt tarihlerinde kayıt yaptıramayan adaylar, kayıt tarihinin sona ermesinden itibaren 3 hafta içinde ilgili yükseköğretim kurumuna başvurabilecek

Bu çerçevede, 2018 YKS ek yerleştirme sonucunda kayıt yaptıramayan adayların, 26 Ekim 2018 Cuma günü mesai bitimine kadar mazeretlerini belirten belgeleri ile birlikte ilgili yükseköğretim kurumlarına başvurmaları gerekecek.

Başvuru sonucu adayın mazeretinin ilgili yükseköğretim kurumu tarafından değerlendirilmesi ve mazeretin kabul edilmesi sonucu kaydının yapılmasına karar verilebileceği ve üçüncü haftanın son günü mesai bitiminden sonra başvuru yapanların başvurularının değerlendirilmeyerek kayıtlarının yapılmayacağı alınan karar sonucu belirtildi.