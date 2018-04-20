Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte milyonlarca vatandaş 2018 tatil takvimiyle birlikte, yaz tatili programlarını ayarlamaya çalışıyor. İş yerlerinden ona göre yıllık izin alacak olan vatandaşlar, izinleriyle birlikte resmi tatili birleştirme planları yapıyorlar. Peki, 2018 yılında kaç gün resmi tatil var? İşte 2018 resmi tatil takvimi

2018 RESMİ TATİL GÜNLERİ

2018 yılında hafta sonları ve resmi tatillerle birlikte toplam 116 gün izin yapılması öngörülüyor. 2017 Ramazan ve Kurban bayramlarında toplamda 18 gün tatil yapan memurların ise bu yıl 12.5 gün tatil yapacaklarını planlanıyor. İşte 2018 yılının önümüzdeki günlerinde kalan resmi tatiller...

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMI

Yılbaşı tatilinden sonraki ilk resmi tatil 23 Nisan'da. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Pazartesi gününe denk geliyor. Dolayısıyla aynı yılbaşı tatilinde olduğu gibi yine hafta sonu ile birleştirilebilecek 3 günlük bir tatil söz konusu.

1 MAYIS EMEK VE DAYANIŞMA GÜNÜ

23 Nisan'dan 8 gün sonra 1 Mayıs tatili var. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü Salı gününe denk geliyor. Aradaki Pazartesi günü izin alabilecekler için bu kez 4 günlük bir tatil fırsatı doğuyor.

19 MAYIS ATATÜRK'Ü ANMA GENÇLİK VE SPOR BAYRAMI

Hafta sonuna gelen ilk resmi tatil 19 Mayıs'ta. Cumartesi gününe denk geldiği için çalışanlar için ekstra bir tatil fırsatı oluşturmayacak.

2018 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Müslüman aleminin heyecanla beklediği 2018 Ramazan ayı 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü başlayacak, 16 Mayıs günü açılacak orucun sahuruna ise 15 Mayıs gecesi kalkılacak, Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

Diyanet İşleri Başkanlığı internet sitesinde yer alan dini günler takvimine göre Ramazan Bayramı, 15 Haziran'da kutlanmaya başlanacak ve üç gün sürecek

14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi

15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün

16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün

17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün

15 TEMMUZ DEMOKRASİ VE MİLLİ BİRLİK GÜNÜ

15 Temmuz tatili hafta sonuna denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü Pazar günü.

2018 KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2017 yılındaki Kurban Bayramı 30 Ağustos ile birleştiği için 11 gün tatil yapma şansı bulan çalışan kesim, 2018'de de Kurban Bayramı'nda uzun bir tatil yapma şansına sahip olabilecek. Kurban Bayramı'nın arefesi 20 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Takip eden Salı, Çarşamba, Perşembe ve Cuma ise resmi tatil. Dolayısıyla bu sene Kurban Bayramı'nda yine 9 günlük bir tatil gözüküyor.

20 AĞUSTOS 2018 PAZARTESİ - KURBAN BAYRAMI AREFESİ

21 AĞUSTOS 2018 SALI - KURBAN BAYRAMI 1. GÜN

22 AĞUSTOS 2018 ÇARŞAMBA - KURBAN BAYRAMI 2. GÜN

23 AĞUSTOS 2018 PERŞEMBE - KURBAN BAYRAMI 3. GÜN

24 AĞUSTOS 2018 CUMA - KURBAN BAYRAMI 4. GÜN

30 AĞUSTOS ZAFER BAYRAMI

30 Ağustos Zafer Bayramı 2018 yılında Perşembe gününe denk geliyor. Sonraki Cuma gününü tatil olarak kullanabilecekler için yaz sonunda 4 günlük bir izin gözüküyor.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI

Yılın son resmi tatili 29 Ekim bu kez Pazartesi günü. Dolayısıyla yine 3 günlük bir tatil gündemde olacak.