2018 uzman erbaş alımı | KKK uzman erbaş alımı

Milli Savunma Bakanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirmek üzere sözleşmeli erbaş yani uzman onbaşı ve uzman çavuş alımı yapacağını duyurdu. Peki Milli Savunma Bakanlığı'nın ilanına kimler başvuru yapabilir? Sözleşmeli erbaşlık sınavı ne zaman yapılacak? Kimler sözleşmeli erbaş olabilir? Uzman Çavuş olmak için neler gerekli?

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SÖZLEŞMELİ ERBAŞ ALIMI

Milli Savunma Bakanlığı'nın Devlet Personel Dairesi Başkanlığı internet sitesinden yayınladığı ilana göre; uzman onbaşı ve uzman çavuşluk ilanı için 27 yaşını bitirmemiş olan adaylar başvurabilecek. İlana başvurmak için erkek ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak gerekiyor.

BAŞVURU YAPMAK VE KILAVUZUN TAM HALİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ



UZMAN ERBAŞLIK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

Adaylar başvurularını http://www.msb.gov.tr internet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapacaktır. Seçim aşamaları tarihleri bilahare internet adresinden/kayıtlı telefon numaralarına SMS ile bildirilecek olup, adreslerine çağrı mektubu ve elektronik posta gönderilmeyecek, gazete ilanı verilmeyecektir. Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, www.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ edilecektir. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilir.

SINAVLAR NE ZAMAN VE NEREDE YAPILACAK?

Başvurusu kabul edilen adaylardan; terhis olmuş adaylar MSB Per.Tem.D.Bşk.lığında (Cebeci/Ankara), halen askerlik görevini yapan adaylar ise (ulaşım açısından kolaylık sağlamak maksadıyla) sınav çağrı bilgilerinde kendilerine tebliğ edilecek sınav merkezlerinde, sınavlara katılacaklardır. Sınav tarih ve çağrıları http://www.msb.gov.tr internet adresinden adaylara duyuru yapılacaktır.

UZMAN ERBAŞLIK BAŞVURU ŞARTLARI

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak



Adaylar eğitim seviyelerine göre belirtilen statüye başvuru yapabilecektir.



Uzman onbaşı adayları için en az ilköğretim/ortaokul veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak)



Uzman çavuş adayları için en az lise ve dengi okul mezunu veya yurt dışındaki dengi okul mezunu olmak (öğrenimini yurt dışında bitirenlerin diplomalarının denkliği onaylanmış olmak



Askerlik hizmetini erbaş veya er olarak yapmış veya başvurduğu esnada yapıyor olmak



Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin ilk günü itibarıyla terhisinin üzerinden beş yıldan fazla süre geçmemiş olmak (22 Şubat 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar)



Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için, uygun nitelik belgesi almış olmak, Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde “Uzman Erbaş Olur” kararı bulunmak, 80 ve üzeri not almış olmak



Müracat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibariyla (01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla) yirmiyedi (27) yaşını bitirmemiş (28 yaşından gün almamış) olmak (01 Ocak 1991 tarihi ve sonrasında doğanlar)



Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak



Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay (yedek subay dâhil), astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak

Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu hükümlerine göre istihdam edilen personelden, kendi kusurları olmaksızın sözleşmesi feshedilenler ile kendi isteğiyle sözleşmesini yenilemeyen veya ayrılanlar için bu kılavuzda belirtilen diğer başvuru şartlarını sağlamak



Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve müracaat yapılan yılın ocak ayının ilk günü itibarıyla yirmi dokuz yaşını bitirmemiş olmak



Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara ya da terör örgütlerine üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı bulunmamak



Terör örgütleriyle eylem birliği içerisinde olmamış, bu örgütlere yardım etmemiş, kamu imkân ve kaynaklarını bu örgütleri desteklemeye yönelik kullanmamış ya da kullandırmamış, bu örgütlerin propagandasını yapmamış olmak



Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş, askerliğin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak



Askerlik hizmetini yapmakta iken “Askerliğe Elverişli Değildir” olarak terhis edilmemiş olmak



Boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak



Askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen Nitelik Belgesinde 80 ve üzeri not almış olmak,

Arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması uygun olmak, (Güvenlik soruşturması için adayların Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olan adres bilgileri kullanılacaktır. Bu nedenle; adayların halen ikamet ettiği güncel adres bilgilerinin il/ilçe nüfus müdürlüklerince kullanılan Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminde kayıtlı olmak



Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak ve herhangi bir kamu kurumuna karşı hizmet yükümlülüğü ve tazminat borcu olmamak