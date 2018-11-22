2018 TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları açıklandı
2018 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları adayların erişimine açıldı. 15 Kasım'da tamamlanan tercih sürecinin ardından takipte olan adayların bekleyişi, ÖSYM'nin değerlendirmesinin tamamlanmasıyla son buldu. İşte, 2018 TUS 2. Dönem ek yerleştirme sonuçları sorgulama sayfası...
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının (ÖSYM) internet sitesindeki duyuruya göre, 2018-TUS 2. Dönem ek yerleştirme tercih sonuçları açıklandı. Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden bireysel olarak öğrenebilecek. Öte yandan yerleştirme sonuçlarına dair sayısal veriler de ÖSYM tarafından yayımlandı. İşte, konuya ilişkin detaylar ve ÖSYM'nin açıklaması....
2018-TUS 2. Dönem ile ilgili ek yerleştirme tercih işlemleri sonucunda yapılan yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 22 Kasım 2018 tarihinde saat 10.05'ten sonra ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilir.
EK YERLEŞTİRME. SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
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