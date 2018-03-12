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    2018 THY pilot alımı | THY yetiştirilmek üzere pilot alacak

    Hürriyet Haber
    12.03.2018 - 00:19 | Son Güncelleme:

    Türk Hava Yolları (THY) bünyesinde istihdam etmek ve kadrosunu zenginleştirmek için ikinci pilot alımı yapacağını açıkladı. İkinci pilot sınıfında pilot alımı yapacağını duyuran THY, iş arayan birçok kişinin sevinmesine neden oldu. Peki, THY pilot alımı başvurusu nasıl yapılır? THY'nin ilanına kimler başvuru yapabilir?

    Türk Hava Yolları, personel açığını gidermek için resmi internet sitesinden personel alım ilanı yayımladı. Türk Hava Yolları, tecrübe sahibi olmayan kişiler arasından yetiştirmek üzere pilot aday adayı alımı yapıyor. Başvuru yapacak adaylarda, TOEFL ve IELTS puanlarına ilaveten sağlık şartının da aranacağını vurgulandı. Peki alım şartları neler? THY'nin ilanına kimler başvuru yapabilir. İşte THY'nin pilot alımı ilanı hakkında tüm merak edilenler...

    THY'NİN İLANI İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

    T.C. Vatandaşı olmak veya mavi kart sahibi olmak

    En az lisans derecesi mezunu (örgün veya açık öğretim) olmak

    01.01.1983 tarihinden sonra doğmuş olmak

    Erkek adaylar için boy 165 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak

    Bayan adaylar için boy 160 cm’den kısa, 195 cm’den uzun olmamak ve beden-kitle endeksine (20-30 Aralığında) uygun olmak

    Askerlik hizmetini tamamlamış veya eğitim başlangıç tarihi itibari ile en az 2 yıl tecil ettirebilmeyi taahhüt etmek

    Adli sicil kaydı ve adli sicil arşiv kaydı bulunmamak

    Daha önce THY A.O. veya diğer kuruluşlardaki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmış olmamak

    Daha önce THY A.O. ve THY A.O.‘nun iştirak şirketlerinden fesih yoluyla ayrılmış olmamak

    THY A.O. tarafından yapılacak olan değerlendirme süreçlerinde başarılı olmak

    BAŞVURULARDA YABANCI DİL VE SAĞLIK ŞARTI

    THY, adaylardan başvuru tarihi itibariyle son 2 yıl içinde aşağıda belirtilen İngilizce dil sınavlarının birinden istenen minimum puanı belgelemek

    TOEFL (IBT) : 75 (speaking : min.20)

    IELTS (Akademik) : 6 (speaking : min.6)

    Dil belgesini başvuru aşamasında temin edemeyen adayların, THY A.O tarafından yapılacak dil sınavında başarılı olmaları koşuluyla, CRM süreci öncesine kadar dil belgesini tamamlamaları için süre tanınacağı da kurum tarafından açıklandı.

    Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı’nın (ICAO ) Ek 1 Bölüm 6 ve EASA Part-MED Sınıf 1, SHT-MED Sınıf 1 Pilotu şartlarına uygun olmak da aranan bir diğer kriter.

    NASIL BAŞVURU YAPILIR?

    Yukarıda sizler için yazdığımız kriterleri taşıyan adayların;

    İlana internet üzerinden başvurmaları gerekmektedir. İnternet başvurusu dışında herhangi bir şekilde başvuru kabul edilmeyecektir. Hâlihazırda dil belgesi bulunan adaylar evrak kontrol ve boy-kilo ölçüm sürecine davet edilecektir.

    Dil belgesi bulunmayan adaylar THY A.O tarafından gerçekleştirilecek İngilizce sınavına davet edilecektir. Kriterlere uygun olmayan adaylar sürece devam edemeyecektir. Tüm süreç sonunda başarılı olan adaylara iş teklifi yapılacak olup işe başlama belgeleri hazırlamaları istenecek ve adayın istenen belgeleri teslim etmesi akabinde istihdam süreci tamamlanacaktır. İlanın son başvuru tarihi 30.04.2018 tarihi saat 16:00'a kadar olup, söz konusu tarihe kadar adayların başvuruları kabul edilecektir.

    SÜREÇ NASIL İLERLEYECEK?

    İngilizce Sınavı (Dil belgesini başvuru aşamasında beyan edemeyen adaylar katılacaktır)

    Evrak Kontrol ve Boy-Kilo Ölçümü

    DLR-1 Testi (Teknik Yeterliliklerin Değerlendirilmesi)

    Kurul Mülakatı

    CRM Değerlendirmesi (Kişilik Özellikleri ve Yetkinliklerin Değerlendirilmesi)

    Sağlık Kontrolü (Uçuşa Elverişlilik)

    BAŞVURU YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    Etiketler: THY pilot alımı , thy personel alımı , SeoHaber , gündem
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