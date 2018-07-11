2018 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 11 Temmuz Çarşamba günü erişme açıldı. Aldıkları puan ile mülakatlara katılan ve burada değerlendirmeye tabi tutulan binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları detayları öğrenebilecek.

MEB MÜSTEŞARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

20 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakatların sonucu MEB veya bakanlığa bağlı olan İKGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılacak. Resmi sitelerden henüz net bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer, öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesaplarından veya katıldıkları programlardan açıklamalarda bulunuyor. İşte, sonuçlara ilişkin yapılan son açıklama:

Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtlamıştı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, incelemelerin devam ettiğini, sonuçların temmuzun ilk haftasında açıklanabileceğini söylemişti. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıklamıştı.