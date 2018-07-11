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    2018 Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları açıklandı

    Hürriyet Haber
    11.07.2018 - 09:41 | Son Güncelleme:

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için geri sayım devam ediyordu. Girdikleri mülakatın ardından neticelerin açıklanacağı tarihe kilitlenen binlerce öğretmen, sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları için sorgulamalarına açıklanan sonuçlar ile son vermiş oldu. Devlet okullarında görev almak isteyen binlerce kişi, Milli Eğitim Bakanlığı'nın birçok merkezde gerçekleştirdiği mülakatlara katılım sağladı. İşte, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları hakkında detaylı bilgiler

    Sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları 11 Temmuz Çarşamba günü erişme açıldı. Aldıkları puan ile mülakatlara katılan ve burada değerlendirmeye tabi tutulan binlerce öğretmen adayı, sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları detayları öğrenebilecek. 

    Sözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı... Atamalar ne zamanSözleşmeli öğretmenlik mülakat sonuçları açıklandı... Atamalar ne zaman?

     

    MEB MÜSTEŞARINDAN ÖNEMLİ AÇIKLAMA

    20 bin öğretmenin ataması için yapılan mülakatların sonucu MEB veya bakanlığa bağlı olan İKGM’nin resmi sayfası üzerinden yapılacak. Resmi sitelerden henüz net bir açıklama yapılmadı ancak yetkililer, öğretmenlik mülakat sonuçlarıyla ilgili zaman zaman sosyal medya hesaplarından veya katıldıkları programlardan açıklamalarda bulunuyor. İşte, sonuçlara ilişkin yapılan son açıklama:

    Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, canlı yayınla katıldığı bir programda Liselere Geçiş Sınavı’na ek olarak sözleşmeli öğretmen atamaları hakkında da soruları yanıtlamıştı. Geçtiğimiz aylarda başvurusu tamamlanan 25 bin öğretmenin son durumu hakkında açıklamada bulunan Tekin, incelemelerin devam ettiğini, sonuçların temmuzun ilk haftasında açıklanabileceğini söylemişti. Diğer 5 bin aday için ise sürecin mülakat aşamasına geldiğini açıklamıştı.

    Etiketler: sözleşmeli öğretmen mülakat sonuçları
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