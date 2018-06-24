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    İl il 2018 seçim sonuçları hurriyet.com.tr'de: İstanbul, Ankara, İzmir

    Hürriyet Haber
    24.06.2018 - 12:13 | Son Güncelleme:

    Cumhurbaşkanlığı seçimi birinci oylama ve 27. dönem milletvekili genel seçimi sonuçları için saatler kaldı. Türkiye'nin dört bir yanında oy verme işlemini gerçekleştiren vatandaşlar bir yandan da 2018 seçim sonuçlarının saat kaçta açıklanacağını sorguluyor. İstanbul, Ankara, İzmir... Oy verme süresinin dolması ve YSK’nın yasağı kaldırmasıyla birlikte il il 2018 seçim sonuçları hurriyet.com.tr'de olacak!

    Türkiye, cumhurbaşkanı ve milletvekillerini belirlemek için sandık başında! Seçmenler, ikamet ettikleri il ve ilçede kurulan sandıklara giderek oy verme işlemini gerçekleştiriyor. Yurtdışında 1 milyon 486 bin 532 kişi oy kullandı ve katılım oranı yüzde 48.78 oldu. Türkiye’de ise bugün saat 08:00 itibariyle tüm yurtta başlayan oy verme işlemi saat 17:00'ye kadar devam edecek, sürenin dolmasıyla birlikte nihai 2018 seçim sonuçları için bekleyiş başlayacak. 24 Haziran akşamı sandıklar açılmaya başladığında hurriyet.com.tr üzerinden gerek cumhurbaşkanlığı gerekse milletvekili oy oranlarına il il, ilçe ilçe ulaşabileceksiniz. 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın önde olduğu, partilerin oy oranları ve grafiklerle canlı seçim sonuçlarını hurriyet.com.tr’nin “Seçim 2018” sayfası üzerinden görüntülemek için takipte kalın!

    SEÇİM GECESİ ANLIK SONUÇLAR HURRİYET.COM.TR'DE

    SADİ GÜVEN SAAT VERDİ

    Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, Türkiye'de bugün yapılan seçim için 60 ülkedeki 123 temsilcilikte kullanılan ve tamamı Türkiye'ye getirilen oyların saklandığı ATO Kongre Merkezi'nde incelemelerde bulundu. Güven, yurt dışı oyların da Türkiye'deki sandıklarla saat 17.00 itibarıyla açılacağını hatırlatarak, “İnşallah akşam da sağlıklı bir şekilde sonuçları açıklarız. Geçen seçimlerde aşağı yukarı saat 23.00 civarında açıkladık. Yine ümidimiz saat 24.00'ten önce açıklamak." dedi

     

     

    Etiketler: milletvekili seçim , cumhurbaşkanlığı seçim , seçim2018 , son dakika , haberler
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