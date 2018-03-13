2018 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili'nde yapılması gerekenler neler?

Mübarek 3 ayların gelişini simgeleyen Regaip Kandili’nin 2018 tarihi merak konusu oldu. Recep, Şaban ve Ramazan aylarından oluşan üç ayların müjdecisi Regaip Kandili, aynı zamanda bir lütuf, rahmet ve mağfiret gecesidir. Manevi duyguların her zamandan daha yoğun yaşandığı, tövbe kapılarının açıldığı ve ibadetlerin çoğaldığı bu gecede binlerce inananın kalbi hakikat nuruyla aydınlanacak, kalpleri feraha kavuşacak. Peki 2018 Regaip Kandili ne zaman? Regaip Kandili’nde hangi ibadetler yapılmalı?



2017 -2018 dini günler takvimine göre, Regaip Kandili bu yıl 22 Mart Perşembe gecesi idrak edilecek.



DİĞER KANDİL GÜNLERİ



13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.

REGAİP KANDİLİ’NDE NELER YAPILMALI?



1) Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.



2) Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.



3) Kaza, nafile namazlar kılınmalı; varsa o geceye ait nakledilen namazlar, onlar da ayrıca kılınabilir; kandil gecesi, özü itibariyle ibadet ve ibadette ihsan şuuruyla ihya edilmeli.



4) Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.



5) Geçmişin muhasebe ve murakabesi yapılmalı; ve şimdinin ve geleceğin plân ve programı çizilmeli.



6) Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.



7) Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.



8) Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.



9) Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.



10) Kişi kendine ve diğer Mü'min kardeşlerine hattâ isim zikrederek dualar etmeli.



11) Üzerimizde hakları olanlar aranıp sorulmalı; vefa ve kadirşinaslık ahlâkı yerine getirilmeli.



12) Yoksul, kimsesiz, öksüz, yetim, hasta, sakat, yaşlı olanlar ziyaret edilip, sevgi, şefkat, hürmet, hediye ve sadakalarla mutlu edilmeli.



13) O gece ile ilgili âyetler, hadîsler ve bunların yorumları ilgili kitaplardan ferden veya cemaaten okunmalı.



14) Dini toplantılar, paneller ve sohbetler düzenlenmeli; va'z ü nasihat dinlenmeli;



15) Kandil gecesinin akşam, yatsı ve sabah namazları cemaatle ve camilerde kılınmalı.



16) Sahabe, ulema ve evliya türbeleri ziyaret edilmeli; hoşnutlukları alınmalı; ve manevî iklimlerinde vesilelikleriyle Hakk'a niyazda bulunulmalı.



16) Vefat etmiş yakınlarımızın, dostlarımızın ve büyüklerimizin kabirleri ziyaret edilmeli; iman kardeşliğine ait sadakati yerine getirilmeli.



17) Hayattaki manevî büyüklerimizin, anne ve babamızın, dostlarımızın ve diğer yakınlarımızın kandilleri bizzat giderek veya telefon, faks yahut e–mail çekerek tebrik edilmeli; duaları istenmeli.



18) Bu kandil gecelerinin gündüzlerinde mümkün olduğunca oruç tutulmalı