2018 Ramazan ne zaman? Ramazan ayının önemi

Ramazan ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam camiası tarafından oldukça önemli ve mübarek olan Ramazan Ayında vatandaşlar bolca ibadet edecekler. Vatandaşlar Ramazan ayının net tarihi merak ediliyorlar. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlanan dini takvime göre Ramazan ayının başlangıcı belli oldu. Peki, 2018 Ramazan ne zaman?

RAMAZAN NE ZAMAN?

2018 dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'de başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

2018 KANDİL GÜNLERİ NE ZAMAN?

22 Mart 2018 Perşembe günü Regaib Kandili.

13 Nisan 2018 Cuma günü Miraç Kandili.

30 Nisan 2018 Pazartesi günü Berat Kandili.

19 Kasım 2018 Pazartesi Mevlid Kandili.

19 Mart 2018 Pazartesi günü Üç Aylar başlangıcıdır.