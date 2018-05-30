2018 Ramazan iftar ve sahur saatleri.. İşte İstanbul ve diğer illerin iftar vakitleri

Rahmet ve bereket ayı Ramazan'da oruç ibadetlerini ifa edecek olan birçok vatandaş, kentlerindeki sahur saatleri için araştırmalarına devam ediyor. 2018 yılının Ramazan İmsakiyesi bilgilerine göre bu yıl önceki senelere göre biraz daha erken başlayan Ramazan ayında sahur vakitleri, kentlerin harita üzerindeki konumuna göre değişkenlik gösteriyor. İşte, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerin 2018 sahur saati bilgisi...

İSTANBUL İFTAR VE SAHUR VAKİTLERİ

30 Mayıs 2018 Çarşamba 03:34 05:28 13:08 17:05 20:35 22:21 31 Mayıs 2018 Perşembe 03:33 05:28 13:08 17:05 20:36 22:22 1 Haziran 2018 Cuma 03:32 05:27 13:08 17:05 20:36 22:23 2 Haziran 2018 Cumartesi 03:31 05:27 13:08 17:06 20:37 22:24 3 Haziran 2018 Pazar 03:30 05:27 13:08 17:06 20:38 22:25 4 Haziran 2018 Pazartesi 03:29 05:26 13:08 17:06 20:39 22:27 5 Haziran 2018 Salı 03:29 05:26 13:09 17:07 20:39 22:28 6 Haziran 2018 Çarşamba 03:28 05:26 13:09 17:07 20:40 22:29 7 Haziran 2018 Perşembe 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 8 Haziran 2018 Cuma 03:27 05:25 13:09 17:07 20:41 22:30 9 Haziran 2018 Cumartesi 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:31 10 Haziran 2018 Pazar 03:26 05:25 13:09 17:08 20:42 22:32 11 Haziran 2018 Pazartesi 03:25 05:25 13:10 17:08 20:43 22:33 12 Haziran 2018 Salı 03:25 05:24 13:10 17:09 20:43 22:34 13 Haziran 2018 Çarşamba 03:25 05:24 13:10 17:09 20:44 22:34 14 Haziran 2018 Perşembe 03:24 05:24 13:10 17:09 20:44 22:35

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ORUCA NASIL NİYET EDİLİR?

Diyanet'ten alınan bilgilere göre niyet, insanın yapacağı işin bilincinde olması demektir.

Niyet bütün ibadetlerde temel şarttır. Niyet edilmeden yapılan hiçbir ibadet geçerli değildir. Çünkü ibadet, kulun

Allah’n emri ile sırf O’nun rızasını kazanmak için kendi irade ve bilinci ile yaptığı ameldir. İrade ve bilinç ise niyetsiz gerçekleşemez. Orucun esasını oluşturan, “günün belli süresince yeme, içme ve cinsel ilişkiden uzak durmak” işini âdet ya da perhizden ayıran şey niyettir.

Hz. Peygamber Efendimiz, “Ameller niyetlere göre değerlendirilir. Herkes için ancak niyet ettiği şey vardır” buyurmuştur. (Buhârî, “Bed’ülVahy”,1)

Ramazan ayında ve diğer zamanlarda tutulan her oruç için ayrı ayrı niyet etmek gerekir. Çünkü her gün tutulan oruç müstakil bir ibadettir.

“Niyet”, yapılması arzu edilen işin zihnen ve kalben bilinmesidir. Buna mutlak niyet denir. Oruç için sahura kalkmak da niyet yerine geçer.

Niyetin dil ile ifade edilmesi şart değildir. Fakat dil ile ifadesi menduptur.

“Vaktinde tutulan Ramazan orucu” ve “günü belirlenmiş nezir orucu” ile “mutlak nafile oruçlar” için, bunların ne orucu olduğunu belirtmeksizin mutlak olarak oruca niyet etmek yeterlidir. Mesela, Ramazan orucu tutacak olan bir kimse, “Allah için oruç tutmaya niyet ettim” demekle veya içinden geçirmekle niyet etmiş olur. Diğer oruçlar da böyledir.

Şafiî mezhebine göre, böyle niyet ancak, nafile oruçlar için geçerli olur. Farz (ve vacip) oruçlara niyet ederken, orucun hangi oruç olduğunu belirlemek gerekir. Mesela Ramazan orucuna niyet ettim” yahut “kazaya kalan falan orucuma niyet ettim”, “adadığım orucu tutmaya niyet ettim”, ”kefaret orucumu tutmaya niyet ettim” şeklinde, tutulacak orucu açıkça belirtmek gerekir. (irâzî, II, 600–601)

SAHURDA NİYET ETMEDEN ORUÇ TUTULUR MU?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz. Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir. Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir. Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır. Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, kefaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir.

Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir.

SAHURDA EZAN OKUNURKEN SU İÇİLİR Mİ?

Vatandaşlar sahur ile ilgili kafalarına takılan noktaları araştırmaya başladı. Bunlardan biri de 'Sahurda ezan okunurken su içtim, orucum bozulur mu?' sorusu oldu. İşte, Sahurda ezan okunurken su içilir mi? sorusuna Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yanıtı...

Takvimlerde gösterilen “imsak”, oruca başlama vaktini ifade eder. İmsak vakti aynı zamanda gecenin sona erdiği, yatsı namazı vaktinin çıkıp sabah namazı vaktinin girdiği andır. Ezan da imsak vaktinin başlaması ile okunmaktadır. Bu sebeple ezanın başlaması ile yemeyi içmeyi terk etmek gerekir. Ezan başladığı sırada ağızda bulunan lokmanın yutulmasında bir sakınca yoktur.