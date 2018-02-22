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    2018 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak? Ramazan Ayının önemi

    Hürriyet Haber
    22.02.2018 - 18:12 | Son Güncelleme:

    2018 Ramazan Ayının başlangıcı için geri sayım başladı. On bir ayın sultanı olan Ramazan Ayı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. İslam camiası tarafından oldukça önemli ve mübarek olan Ramazan Ayında vatandaşlar bolca ibadet edecekler. Peki, 2018 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?

    2018 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak sorusu milyonlarca Müslüman vatandaş tarafından oldukça merak edilen ve araştırılan konular arasında gündemdeki yerini korumaya devam ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan dini takvime göre 2018 yılında Ramazan Ayının başlayacağı gün belli oldu. Peki, 2018 Ramazan Ayı ne zaman başlayacak?

    RAMAZAN NE ZAMAN?

    2018 dini takvime göre üç aylar 19 Mart 2018'de başlayacak. Ramazan'ın 1. günü ise 16 Mayıs 2018'e denk geliyor. Ramazan ayının bitişi ise 14 Haziran Perşembe akşamı olacak.

    2018 YILI TATİL TAKVİMİ

    1 Ocak Yılbaşı
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
    1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü
    19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
    14 Haziran Ramazan Bayramı Arifesi
    15 Haziran Ramazan Bayramı 1.gün
    16 Haziran Ramazan Bayramı 2.gün
    17 Haziran Ramazan Bayramı 3.gün
    20 Ağustos Kurban Bayramı Arifesi
    21 Ağustos Kurban Bayramı 1.gün
    22 Ağustos Kurban Bayramı 2.gün
    23 Ağustos Kurban Bayramı 3.gün
    24 Ağustos Kurban Bayramı 4.gün
    30 Ağustos Zafer Bayramı
    28 Ekim Cumhuriyet Bayramı Arifesi
    29 Ekim Cumhuriyet Bayramı
    31 Aralık Yılbaşı gecesi

    RAMAZAN AYININ ÖNEMİ

    3 Aylar’ı uğurladığımız Ramazan ayı faziletlerle dolu bir aydır. Ramazan ayı, hayır ayı, yoksullara ve düşkünlere yardım ayı ve bütün anlarıyla Kur’an ayıdır. Ramazanın diriltici özelliği, bütün insanlığı hidayete ve mutluluğa ulaştırmak için insanlığa gönderilen Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlamasından kaynaklanmaktadır. Ayrıca İslam’ın temel esaslarından biri olan oruç ibadetinin bu ayda yerine getirilmesinden dolayıdır.

    Etiketler: 2018 ramazan , ramazan ne zaman , ramazan ayı ne zaman başlayacak , Diyanet , son dakika
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