2018 PYBS ne zaman? 2018 bursluluk sınavı başvuru tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıflar için düzenlenen bursluluk sınavının 2018 yılında ne zaman yapılacağı veliler ve öğrenciler tarafından araştırılmaya devam ediyor? MEB tarafından Türkiye genelinde yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Peki 2018 PYBS ne zaman? Bursluluk sınavına başvuruları başladı mı? İşte 2018 PYSB ile ilgili bilgiler...

Yüzbinlerce öğrencinin heyecan ve merakla beklediği 2018 Devlet Parasız Bursluluk Sınavı (PYBS) tarihi resmen açıklandı. Türkiye genelinde yapılacak olan Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı'na 5, 6, 7, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri başvurabilecek. Bursluluk sınavına giren ve bu sınavda başarılı olan öğrenciler, eğitim desteği alacak. Milli Eğitim Bakanlığı ( MEB) tarafından düzenlenen Parasız Yatılılık ve Bursluluk Sınavı (PYBS) için başvurularını geçtiğimiz yıl mart ayında almıştı. Bu yıl ise henüz belli olmadı.

PYBS NE ZAMAN YAPILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı’nın 2018 sınav takvimine göre PYBS, bu yıl tüm Türkiye genlinde 3 Haziran Pazar günü gerçekleştirilecek. Sınavın başvuru tarihiyle ilgili henüz net bir tarih vermeyen MEB’in resmi sayfası üzerinden konuyla ilgili duyuru yayımlaması bekleniyor.

PYBS BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Öğrencilerin heyecanla beklediği PYBS başvuruları, www.meb.gov.tr - www.odsgm.meb.gov.tr veya e-okul.meb.gov.tr internet adreslerinden yapılacaktır. Sınav başvurusunun yapılabilmesi için öncelikle öğrencinin e-Okul sisteminde kayıtlı ve bilgilerinin güncel olması gerekmektedir. Açık Öğretim Lisesi, Meslekî Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim Ortaokulu öğrencileri bursluluktan yararlanamazlar.

PYBS BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Türkiye Cumhuriyeti veya Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı olmak.

Mevzuatta belirlenen kayıt-kabul şartlarını taşımak.

Ortaokullar, imam-hatip ortaokulları veya özel eğitim ortaokullarının 5'inci, 6'ncı, 7'nci ve 8'inci sınıfları ile hazırlık sınıfı, 9'uncu, 10'uncu ve 11'inci sınıflarda öğrenci olmak.

Ortaöğretim okullarında, sınavın yapıldığı ders yılında okul değiştirme cezası almamış olmak.

Uzun süreli tedavi gördüğünü sağlık raporu ile belgelendirenler hariç, bulundukları sınıfta sınıf tekrarı yapmamış olmak.

Ailenin bir önceki mali yıla ait yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın, içinde bulunulan mali yılın merkezi yönetim bütçe kanununda belirtilen Millî Eğitim Bakanlığı okul pansiyon ücretinin en azının 4 katını geçmemesi kaydıyla maddi imkânlardan yoksun bulunmak. Ailenin 2016 yılı yıllık gelir toplamından fert başına düşen net miktarın 2017 Malî Yılı için tespit edilen 10.760,00 TL’yi geçmemesi gerekir. Aile gelirinin tespitinde ailenin 2016 yılında elde ettiği tüm gelirleri esas alınacaktır. Kanunlarla Özel Hak Tanınan Öğrenciler hariç geliri bu rakamı geçen öğrencilerin kontenjan durumlarına bakılmaksızın İOKBS başvuruları kabul edilmeyecektir.

SINAV NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

Ortak Sınavlar kapsamında, sınavı gerçekleştirilen derslerden alınan puanlar kendi ağırlık katsayıları ile çarpılır. Çarpımların toplamından elde edilen değer, derslerin ağırlık katsayılarının toplamına bölünmesi suretiyle her bir dönem için dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanı elde edilir. Dönemsel ağırlıklandırılmış ortak sınav puanlarının aritmetik ortalaması ağırlıklandırılmış ortak sınav puanını oluşturur. Puanlama 700 tam puan üzerinden yapılır.

Her adayın cevap kâğıdı, optik okuyucu tarafından okutulur.

İOKBS’de soru sorulan derslere ait testlerin her biri için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenir.

Her test için yanlış cevap sayısının üçte biri, doğru cevap sayısından çıkarılarak geçerli cevaplara karşılık gelen ham puanlar bulunur. Böylece her aday için dört ayrı ham puan hesaplanır.

Tüm öğrencilerin ham puanları toplamı, sınava giren öğrenci sayısına bölünerek her bir testin ortalaması bulunur.

Ham puanlar, test ortalamaları ile sınava giren öğrenci sayısı kullanılarak her testin standart sapması hesaplanır.

Öğrencilerin her bir teste ait Standart Puanı (SP); o teste ait ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adayların ham puanlarının ortalamasını 50 ye, standart sapmasını 10 a getiren bir dönüştürme işlemi sonunda elde edilir.

Her test için hesaplanan standart puanlar, aşağıdaki tabloda verilen katsayılar ile çarpılarak her bir testin ağırlık standart puanları bulunur.

Testlerin ağırlıklı standart puanları toplanarak, Toplam Ağırlıklı Standart Puan (TASP) bulunur.

Değerlendirme sırasında Merkez Sınav Kurulu kararı veya yargı mercileri tarafından iptaline karar verilen sorular değerlendirme dışı bırakılarak geçerli soruların puan değerinin yeniden saptanması suretiyle puanlama yapılır.

Sınava girdiği hâlde, cevap kâğıdında hiç işaretleme yapmayan öğrencilerin sınavları değerlendirmeye alınmayacağı gibi herhangi bir kontenjandan yerleştirme veya bursluluk hakkından da yararlanamayacaklardır.