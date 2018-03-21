2018 POMEM başvurusu için son gün ne zaman! POMEM başvurusu nasıl yapılır?

POMEM başvuruları için son günlere girildi. Başvurularını tamamlamak isteyen polis adayları için son gün 23 Mart. İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL'yi 23 Mart akşamı saat 17.00'a kadar anlaşmalı bankalara yatırması gerekiyor. Peki, POMEM başvurusu nasıl yapılır?

ÖN LİSANS VE LİSANS POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

ÖN Lisans ve Lisans alanında gerçekleştirileceği duyurulan 10 bin polis alımı başvurusu, E Devlet üzerinden gerçekleştiriliyor. Başvuru için E Devlet kapısına giriş şifresini temin edecek olan gençler, daha sonrasında POMEM'in ön başvuru ücretini yatıracak. Bu aşamadan sonra başvurular temin edilen E Devlet şifresi ile kolayca gerçekleştirilebilecek. Eğer E Devlet şifresine sahipseniz ve ön başvuru ücretini yatırdıysanız lütfen başvurunuzu tamamlamak için aşağıdaki linke tıklayın.

Polis alımı başvurusu, 12-23 Mart tarihleri arasında E-Devlet kapısı aracılığıyla gerçekleştirilecek.

ÖN LİSANS SINAV BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

LİSANS BAŞVURUSU İÇİN TIKLAYINIZ

ÖN BAŞVURU ÜCRETİ NEREYE YATIRILIYOR?

İnternet üzerinden ön başvuru yapan adaylar tarafından sınav başvuru ücreti olan 100.00 TL (Yüz) 12 Mart 2018 saat 09:00’dan 23 Mart 2018 saat 17:00’a kadar Polis Akademisi Başkanlığı Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğünün Türkiye Halkbank Gölbaşı Şubesi/ANKARA “22. Dönem POMEM Giriş Sınavı” isimli hesaba yatırılacaktır.

Sadece Halkbank şubelerinden ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırılabilecektir. Halkbank’ın internet bankacılığından ve diğer bankaların, internet bankacılığı ve ATM’lerinden başvuru ücreti yatırma işlemi yapılmayacaktır.)

Adaylardan başvuru esnasında istenen belgeler kapsamında “sınav ücretinin yatırıldığına dair banka dekontu” istenildiğinden ADAYLARIN SINAV ÜCRETİNİ YATIRIRKEN KENDİ ADINA KENDİ T.C. KİMLİK NUMARASI İLE BİRLİKTE, “22.DÖNEM POMEM GİRİŞ SINAVI” için ücret yatırdıklarını belirterek sınav ücretini yatırmalarını ve alınan dekontun şahsen başvuru evrak teslimi sırasında yanlarında getirmeleri gerekmektedir.

Emniyet teşkilatı personelinden şehit veya vazife malulü olanların eş veya çocukları sınav ücreti yatırmayacaktır.

SINAV YERLERİ İKAMETE GÖRE BELİRLENECEK

Adayların ikamet illerine göre belirlenecek sınav merkezleri ve sınav tarihleri kesinleşip internet üzerinden ilan edildikten sonra değiştirilemez. Dolayısıyla adayların ön müracaatı sırasındaki MERNİS kayıtlarındaki ikamet adresleri dikkate alınarak sınav merkezlerine planlamaları yapılacaktır. İnternet ilanının takip edilmemesi sebebiyle şahsen başvuru ve sınavlara katılamamaktan doğan sorumluluk adaylara aittir.